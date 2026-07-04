Madagascar: Coopération - Le parti communiste chinois tend la main aux partis malgaches

L'ambassade de Chine a célébré le 105e anniversaire du Parti communiste chinois, hier. Une ouverture pour une coopération avec les partis malgaches a été affirmée en cette occasion.

Une main tendue envers les partis politiques malgaches. Tel est, en substance, la portée du discours de Ji Ping, ambassadeur de Chine, hier. Une allocution qu'il a prononcée en ouverture de la réception pour célébrer les 105 ans du Parti communiste chinois, à l'ambassade sise à Nanisana.

Pour l'occasion, le diplomate a mis l'accent sur la coopération internationale entre partis politiques. "Le parti communiste chinois est prêt à collaborer et à échanger avec les partis politiques malgaches", déclare-t-il en soulignant que ces échanges se feront sur le socle du respect mutuel, de l'indépendance, de la non-ingérence et de la coopération. Selon ses dires, cette collaboration avec les partis politiques étrangers est encouragée par Xi Jinping, président chinois, mais également chef de file du Parti communiste chinois.

Une approche politique

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L'ambassadeur Ji Ping ajoute donc que le Parti communiste chinois "est toujours disposé à apprendre des autres partis, est toujours ouvert aux partages d'expériences". Il ajoute que "malgré les différences idéologiques et de structure sociale, le Parti communiste chinois est prêt à renforcer les échanges et le partage d'expérience avec les forces politiques des autres pays dans le monde, dont celles à Madagascar".

Cette approche tendant plus vers la coopération entre partis politiques, plutôt que la diplomatie classique, pourrait donc expliquer la composition du parterre d'invités à la réception d'hier. Outre une poignée de membres du gouvernement pour représenter l'Exécutif, l'essentiel des invités étaient des leaders ou membres de partis politiques toutes tendances confondues, des parlementaires, des étudiants et des anciens bénéficiaires de programmes d'échanges du gouvernement chinois.

Une fois n'est pas coutume, donc, c'est Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, qui a pris la parole durant les allocutions officielles. "L'histoire du Parti communiste chinois est la clé pour comprendre le parcours qui a mené la Chine à la place à laquelle elle se trouve aujourd'hui. En ces temps de refondation, l'abnégation dont a fait preuve la population chinoise pour développer la Chine est un exemple à prendre", a déclaré le patron de la Chambre basse.