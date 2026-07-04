Madagascar: Session extraordinaire - L'Assemblée nationale dresse son bilan

Onze projets et propositions de loi, émanant du Gouvernement et des députés, ont été adoptés au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, clôturée hier à Tsimbazaza.

À cette occasion, Siteny Andrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, a dressé le bilan des travaux menés durant ces deux mois de session. « Les députés ont beaucoup travaillé au cours de cette période et de nombreuses réalisations ont été accomplies au sein de cette institution », a-t-il déclaré d'entrée, en présence des membres du Gouvernement.

Parmi les principaux textes adoptés figure la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, destinée à adapter le budget de l'État aux priorités nationales et aux besoins essentiels de la population.

Elle prévoit notamment la suppression de certaines taxes sur des produits comme la viande, les moustiquaires et les véhicules électriques, ainsi que le réajustement de prélèvements sur les télécommunications, la télévision, la bière et les droits de visa. Des crédits supplémentaires sont également prévus pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que pour la Jirama et le secteur de l'énergie afin de réduire les délestages.

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Selon le président de la Chambre basse, l'ensemble de « ces textes s'inscrit dans la refondation de la République et vise à améliorer les conditions de vie de la population tout en favorisant le développement du pays ».