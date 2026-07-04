Madagascar: Emploi - Un projet accompagne les étudiants

4 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

L'université de Toamasina et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), avec le soutien de l'ambassade de France à Madagascar, ont organisé, mardi, la cérémonie de clôture du Parcours d'aide à la réussite Tafa. Cet événement marque l'achèvement de quatorze mois d'accompagnement visant à renforcer la réussite académique et l'employabilité des étudiants bénéficiaires.

Placée sous le signe d'une employabilité plus inclusive, la cérémonie a été marquée par la remise de trois attestations aux étudiants de l'université de Toamasina. Ils ont reçu « une attestation de réussite au Parcours Tafa, un certificat de réussite aux examens de langue française, obtenu en partenariat avec l'Alliance Française, ainsi qu'un certificat PIX, attestant de leurs compétences numériques », indique un communiqué relatif au dossier.

Conçu comme un dispositif intégré d'accompagnement vers l'emploi, le Parcours Tafa place l'inclusion et l'égalité des chances au coeur de son action. Il associe le développement de compétences transversales, un appui à l'insertion professionnelle et des certifications reconnues, afin de renforcer concrètement l'employabilité des étudiants à l'issue de leur parcours universitaire.

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Le programme comprend également des actions de sensibilisation à l'inclusion, des conférences animées par des personnalités régionales, ainsi que des ateliers dédiés au renforcement des compétences transversales. Les étudiants bénéficient aussi d'un accompagnement dans l'élaboration de leur projet personnel et professionnel. Le parcours prévoit également un renforcement des compétences numériques et en langue française, sanctionné par des certifications.

Depuis son lancement en 2025, le Parcours Tafa, porté par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), a déjà bénéficié à deux cent soixante-quinze étudiants malagasy.

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