Madagascar: Fraude - Une soubique contenant des sujets du BEPC disparaît

Un panier contenant des sujets d'examen du BEPC a disparu d'un camion sous escorte. Les sujets ont été remplacés.

Vol mystérieux à Vangaindrano. Des sujets d'examen destinés à la circonscription scolaire (Cisco) de Vangaindrano ont disparu. Le véhicule qui les transportait, escorté par des éléments des forces de l'ordre, aurait été cambriolé mardi matin. « Trois soubiques ont disparu lors de ce vol. Deux de ces paniers ont été retrouvés un peu plus tard, soigneusement empilés au pied d'un arbre, en pleine ville, et intacts. En revanche, le troisième reste introuvable. Ce dernier colis contenait précisément les épreuves destinées aux centres d'examen du centre-ville de Vangaindrano », a indiqué hier une source proche du dossier.

Malveillance

Ce panier contenait des sujets d'examen de sciences de la vie et de la terre (SVT) et d'anglais. Des autorités de la région Atsimo Atsinanana affirment que ces sujets ont été remplacés à l'échelle nationale. « Des suspicions de malveillance ont conduit à demander le remplacement des sujets d'examen disparus, lors d'une réunion de l'Organe mixte de conception (OMC) et de la Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) Atsimo Atsinanana.

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C'est chose faite. Ceux destinés à Vangaindrano ont été acheminés par avion et sont arrivés hier », indique une source à Vangaindrano. Contacté, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas donné suite à notre demande de confirmation jusqu'à l'heure où nous soumettions cet article.

Les enquêteurs cherchent encore à comprendre les circonstances de cette disparition. « Les premières constatations révèlent des traces de déchirure sur la bâche arrière du poids lourd », indique une source. Mais par qui ? « Les deux employés du ministère de l'Éducation nationale et les deux membres des forces de l'ordre chargés d'acheminer les sujets d'examen n'ont pas pu voir qui avait commis cet acte, car il s'est produit durant la nuit », poursuit la même source.

S'agit-il réellement d'un cambriolage ou d'un acte de sabotage ? Le véhicule serait arrivé à Vangaindrano mardi dernier, aux alentours de 2 heures du matin. Ce n'est qu'à leur arrivée que les agents mobilisés se seraient rendu compte de la disparition des paniers contenant les précieux documents. Après avoir rebroussé chemin pour tenter de les retrouver, ils ont finalement alerté les autorités à 6 h 30.

Les responsables affirment toutefois que cet incident n'aura aucune incidence sur le déroulement des épreuves du BEPC, prévues du 6 au 9 juillet.