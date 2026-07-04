Madagascar: Andravoahangy - Les eaux stagnantes persistent

4 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Une montée récurrente des eaux est observée à Andravoahangy. Elles gênent les habitants dans leur vie quotidienne et compliquent la circulation des piétons et des véhicules. Le quotidien des résidents est perturbé, surtout après les précipitations. Les eaux montent parfois jusqu'au genou et rendent les chaussées impraticables pour les piétons, après les pluies.

« Des infrastructures érigées au-dessus des canaux d'évacuation entravent l'écoulement normal des eaux à Andravoahangy. Cette situation favorise la stagnation des eaux dans plusieurs quartiers. C'est la principale cause du problème ici », confie Daniel, un habitant d'Andravoahangy.

Le premier vice-président de la Commune urbaine d'Antananarivo, accompagné du Directeur général de la Société municipale d'assainissement (SMA), du deuxième adjoint du délégué du maire du Tana III ainsi que de plusieurs responsables, s'est rendu sur place à Andravoahangy, avant-hier, pour constater l'accumulation permanente d'eau.

Sur le terrain, ils ont échangé avec les habitants et les responsables locaux afin d'identifier les causes du problème, qui affecte les riverains et les usagers de la route. Des mesures provisoires ont été prises. Des travaux de nettoyage et de réparation ont été réalisés pour réduire les effets des eaux stagnantes.

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