Madagascar: Des enseignants du privé bénéficient d'indemnités de l'État

Reprise des subventions pour les enseignants du secteur privé. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, hier, la distribution de subventions accordées aux enseignants des écoles privées.

« Les établissements privés ont perçu cette aide pour la dernière fois en 2024. Nous la renouvelons cette année, car l'enseignement privé partage la responsabilité et le devoir de soutenir chaque enfant malgache », a déclaré Lanto Patrick Razafimahefa, directeur de l'Office national de l'enseignement privé (ONEP), lors du lancement officiel de la distribution, au ministère de l'Éducation nationale, à Anosy, hier.

Cette aide s'adresse exclusivement aux enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner. Au total, 35 872 enseignants répartis dans 5 744 écoles à travers les 23 régions de l'île sont concernés. L'enveloppe globale s'élève à 1 793 600 000 MGA, ce qui représente une allocation de 50 000 ariary par enseignant.

Cette initiative débute dans la région d'Analamanga, au profit de 15 014 enseignants des écoles privées. La distribution s'étendra par la suite dans les autres régions. « L'objectif de cette aide publique est de garantir à chaque élève un meilleur accès à une éducation de qualité », selon le ministère.