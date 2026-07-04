Madagascar: Athlétisme / 200 mètres - Claudine Nomenjanahary bat son record personnel

Claudine Nomenjanahary poursuit sa progression. Engagée au Meeting national de La Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire, en France, la sprinteuse malgache a réalisé mercredi un chrono de 23"51 sur 200 m. Cette performance constitue son nouveau record personnel et améliore de quatre centièmes son précédent meilleur temps de 23"55, établi lors de la finale des XIes Jeux des Îles de l'océan Indien, disputés à Antananarivo en 2023.

Cette amélioration, certes modeste sur le papier, revêt une importance particulière à ce niveau de compétition où chaque centième compte. Elle confirme également que la championne malgache conserve une marge de progression à l'approche de ses prochains rendez-vous internationaux. Sur 200 m, Claudine démontre qu'elle reste la référence nationale tout en cherchant à se rapprocher des meilleurs standards africains.

Aux Jeux des Îles de l'océan Indien de 2023, Claudine Nomenjanahary avait marqué l'histoire en réussissant un nouveau triplé, comme en 2019 à Maurice. Elle s'était imposée sur 100 m en 11"42 avant de remporter le 200 m en 23"55, puis de conduire Madagascar vers l'or sur le 4 x 100 m en 44"82, aux côtés de Sidonie Fiadanantsoa, Haingo Brigitte Razanajafy et Zo.

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Travail de longue haleine

En améliorant aujourd'hui son chrono sur le demi-tour de piste, la sprinteuse confirme que son potentiel reste intact. Si l'écart demeure conséquent avec les meilleures mondiales, cette performance constitue un signal encourageant. Le record du monde appartient toujours à l'Américaine Florence Griffith-Joyner, avec 21"34, réalisé lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988, une marque qui résiste depuis près de quarante ans.

Derrière cette référence historique figurent notamment Shericka Jackson (21"41) et Elaine Thompson-Herah (21"53), témoignant du très haut niveau international de la discipline.

Pour Claudine Nomenjanahary, ce 23"51 représente avant tout une nouvelle étape dans sa carrière. Ce nouveau record personnel récompense un travail de longue haleine et nourrit les ambitions de la sprinteuse malgache, déterminée à poursuivre sa progression sur les pistes européennes avant les prochaines grandes échéances internationales.