Madagascar: De nouveaux plan de circulation entrent en vigueur à Antananarivo

4 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

De nouveaux plans de circulation sont en vigueur dans la ville d'Antananarivo. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a réorganisé la circulation à Alarobia-Ivandry et à Antananimena-Behoririka. Ces dispositions ont été adoptées « dans le but de fluidifier la circulation au rond-point de La City Ivandry et de résorber les embouteillages aux abords de Victoria Plaza », selon la CUA.

Le virage en « S » situé en face du rond-point de La City Ivandry, qui mène à la Trade Tower, est fermé aux voitures et aux deux-roues. La route juste devant passe en sens unique en direction de Soarano, ce qui donne une route à trois voies vers Ankorondrano. L'entrée de la zone commerciale d'Ivandry se fait par ailleurs au niveau de Lumin'Art.

La CUA a également mis en place une double voie de Victoria Plaza vers Behoririka. La circulation dans cet axe est actuellement perturbée en raison de la coupure de route à Antanimena, suite aux travaux de remplacement d'infrastructures d'eau souterraines sur la rue Ampanjaka Toera. Un nouveau tronçon de route entre la pharmacie Croix du Sud et la station-service Jovena vient d'être fermé. Ces tronçons de route ne rouvriront qu'au mois d'août, à la fin des travaux. Le tronçon de route entre Antanimena et Soarano sera encore fermé, pour la dernière étape de ces travaux de remplacement de canaux d'évacuation d'eau.

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Ces nouvelles mesures de circulation sont saluées par les automobilistes, exaspérés par les embouteillages monstres sur ces axes, surtout pendant les heures de pointe.

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