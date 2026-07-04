Madagascar: Franck Rajaonarisamba - « Nous ambitionnons d'atteindre au moins le second tour »

interview

Le coach Franck Rajaonarisamba et son club, le CFFA, préparent la Ligue des champions africaine. Le technicien a déjà remporté deux titres avec l'AS Adema (2006-10) et le Fosa Juniors FC (2017-23).

Sollicité en cours du championnat, quelles retouches avez-vous apportées pour remporter le titre ?

Au début de mon arrivée, nous avons encore rencontré des difficultés durant la phase de conférences. Le club venait de recruter plusieurs joueurs d'Ajesaia, du Fosa Juniors FC et de l'AS Fanalamanga. Par conséquent, le groupe n'avait pas encore de cohésion sur le terrain. Nous avions déployé beaucoup plus d'efforts dans l'amélioration du jeu. J'ai apporté ma touche personnelle, ma philosophie, après les nombreuses formations dont j'ai pu bénéficier. Nous avons ainsi mis en place un style de jeu plus physique, fondé sur davantage de combativité, tout en renforçant les aspects technico-tactiques.

Quels obstacles empêchent les clubs malgaches d'aller au-delà du premier tour ?

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Les clubs et les joueurs du pays disputent nettement moins de matchs que leurs homologues africains. On joue ici environ une vingtaine de matchs, tandis que les Africains en comptent le double. Les joueurs malgaches n'ont pas ainsi la bonne condition physique requise pour affronter les Africains. Nous devrions donc doubler ou tripler nos efforts dans le renforcement de la condition physique. Nous ambitionnons d'atteindre au moins le second tour, car cela fait au moins 10 ans qu'un club malgache a atteint ce stade.

Comment trouvez-vous vos éléments actuels, par compartiment ?

Nous disposons de bons éléments dans la ligne d'attaque. Notre trio d'attaquants Gregas, Tahina et Cristiano est encore jeune. Certes, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, mais ils sont très dynamiques et rapides dans l'exécution. Nous avons également de bons éléments dans le milieu de terrain. Nos trois défenseurs sont expérimentés, mais sont déjà âgés de plus de 30 ans et manquent des fois de vivacité. Quant au compartiment des gardiens de but, nous avons besoin de renfort, car nous n'en avons que deux, Mika et Goal Kely.

En quoi sera-t-elle consacrée, la période de préparation de plus d'un mois ?

Pour l'instant, nous sommes pleinement concentrés sur la Coupe de Madagascar, qui succède au championnat. Nous tâcherons d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Après trois mois de compétitions intenses, les joueurs bénéficieront ensuite d'une dizaine de jours de repos bien mérités. Nous reprendrons ensuite la préparation. Nous aurons encore plus d'un mois pour tout fignoler, car les matchs du premier tour sont prévus au début de septembre.