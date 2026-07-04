Madagascar: Pétanque / Mondial La Marseillaise - La participation malgache reste incertaine

Dernier rempart. La participation de Madagascar, tenant du titre à la 65e édition du Mondial la Marseillaise, reste incertaine à la veille du coup d'envoi de la compétition. Encore en attente de la validation du visa, la triplette porte-fanion malgache, composée des deux joueurs vainqueurs de l'édition 2025, Tiana Laurens Razanadrakoto, alias « Tonnerre », et Lova Rakotoarisoa, en compagnie du vice-champion du monde, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, dit « Baloty », est encore au pays, alors que le tournoi débutera ce dimanche et se poursuivra jusqu'au 8 juillet.

D'après notre source, « la demande de visa pour quatre-vingt-dix jours a été refusée par l'ambassade et une intervention menée par le ministère de la Jeunesse et des Sports est en cours pour l'heure ». Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports est encore tenu au face-à-face des membres du gouvernement et des députés à Tsimbazaza.

«Même nous, la fédération, attendons aussi la confirmation de la part du ministère», a répondu le président de la Fédération sport boules malgache, Julio Édouard Adrien Andrianirina, joint au téléphone.

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En revanche, une autre équipe malgache du club UBMT, composée de Onja Randrimanana, Faratiana Rakotonirina et Donald Andrianantenaina, en vue de la tournée estivale et qui avait déposé sa demande de visa après celle de l'équipe nationale, a déjà obtenu sa validation. La délégation s'est déjà envolée pour l'Hexagone jeudi.

Le président de la fédération a insinué que « la tournée estivale ne sera plus intéressante si nous ne participons pas au Mondial la Marseillaise, mais rien n'est encore confirmé. Une réunion du comité directeur et du staff en tranchera ». Madagascar était le premier pays étranger à remporter, l'an passé, le trophée du Mondial la Marseillaise avec le trio Yves Sedrick Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lova Satamandimby Rakotoarisoa.

Le cap symbolique est atteint : trois mille équipes, soit neuf mille joueurs, sont engagées pour cette édition 2026 qui s'étalera sur trois jours. La première partie du tournoi se joue en deux sessions. Les parties s'enchaînent ensuite à élimination directe en treize points. La délégation malgache pour le Mondial la Marseillaise devrait, au pire, s'envoler ce samedi pour pouvoir participer.