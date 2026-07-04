Madagascar: Conférence - Helihanta Rajaonarison éclaire l'iconographie de Ranavalona III

Derrière les portraits élégants de Ranavalona III se cache une histoire marquée par l'exil, les privations et les humiliations. C'est cette autre facette de la dernière reine de Madagascar que l'historienne Helihanta Rajaonarison a dévoilée hier lors d'une conférence organisée par le Musée de la Photographie, en collaboration avec l'Alliance française d'Antananarivo, à Andavamamba.

Consacrée au parcours iconographique de Ranavalona III, la rencontre a exploré les photographies, sculptures, cartes postales et caricatures qui ont façonné son image au fil du temps. Pour l'historienne, ces représentations ont souvent entretenu une vision incomplète de la souveraine. « Derrière ses belles images se cache une détresse profonde », a-t-elle souligné, rappelant que la reine, déchue de son royaume après son exil, a vécu dans la pauvreté et subi les jugements de la presse ainsi que de nombreuses caricatures coloniales.

Helihanta Rajaonarison a expliqué que les clichés les plus connus montrent souvent une femme élégante, voyageant et prenant la pose, au point d'être parfois comparée à un mannequin. Pourtant, cette image masque une réalité beaucoup plus douloureuse.

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« Elle a beaucoup souffert de la perte de son royaume », a-t-elle affirmé. Certaines photographies, notamment celles utilisées pour des cartes postales ou des publicités comme celles des biscuits LU, ont été réalisées parce que l'ancienne souveraine avait besoin de revenus. D'autres images ont même été prises sans son consentement.

L'historienne a également relevé un détail frappant de cette iconographie : sur les portraits officiels comme sur de nombreuses photographies, Ranavalona III ne sourit presque jamais. « C'est une reine triste », a-t-elle résumé, évoquant une femme qui n'a jamais officiellement eu d'enfant, a vécu dans le dénuement et est décédée jeune des suites d'une maladie cardiaque.

À travers cette conférence, Helihanta Rajaonarison a ainsi invité le public à dépasser les apparences pour redécouvrir le destin d'une reine dont les images racontent autant la grandeur passée que les épreuves de l'exil.