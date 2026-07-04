Madagascar: Voile / Championnat de Madagascar - Deux tickets pour le Mondial des jeunes

Compétition de sélection. La Fédération malgache de voile organisera le championnat de Madagascar de deux épreuves différentes, notamment le kiteboarding et le windsurfing, du 10 au 12 juillet. La compétition se déroulera dans la baie de Sakalava, à Antsiranana. Ce sommet national servira de sélection des représentants du pays aux prochains championnats du monde des jeunes U19, au Portugal, du 11 au 19 décembre.

« Nous envisageons de présenter deux représentants, dont un garçon et une fille. Ils disputeront l'épreuve de kiteboarding, l'une des sept au programme. Il faut encore payer les droits de participation de 3 100 euros par athlète », a souligné le président de la Fédération, Brice Jacob Andrianirina.

Une soixantaine de participants venant de quatre ligues, à savoir Diana, Analanjirofo, Anosy et Atsimo-Andrefana, sont engagés pour disputer le championnat national. Madagascar compte actuellement sept cents licenciés, toutes épreuves confondues.