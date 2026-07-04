Madagascar: Distinction - Felana Rajaonarivelo décroche le Women in Film & TV Award

La fondatrice de Fireflies reçoit une distinction continentale qui salue vingt années d'engagement en faveur du cinéma africain et de la promotion des talents malgaches.

Une nouvelle distinction internationale met le cinéma malgache à l'honneur. La réalisatrice, fondatrice et CEO de Fireflies, Felana Rajaonarivelo, a reçu, le 2 juillet à Lusaka (Zambie), le Women in Film & TV (WIFT) Africa Special Recognition Award, à l'occasion de l'Africa Creative Market (ACM) Global et du Creative Industry Business Summit (CIBS).

Décerné lors d'une conférence internationale consacrée à l'autonomisation, à la représentation et au développement des femmes dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique, ce prix récompense le parcours de la cinéaste. Selon Fireflies, cette distinction dépasse la reconnaissance individuelle et met en lumière vingt années de travail collectif consacrées à la création de récits forts, à l'accompagnement des talents, au développement de partenariats internationaux et à la promotion des histoires africaines et malgaches sur la scène mondiale.

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Cette récompense intervient quelques semaines après la participation de Felana Rajaonarivelo au Marché du Film du Festival de Cannes, où elle représentait déjà Madagascar. À Lusaka, elle poursuit cette dynamique en prenant part à deux grands rendez-vous des industries créatives africaines, réunissant cinéastes, producteurs, photographes, designers, entrepreneurs, investisseurs et décideurs du continent.

«L'aventure se poursuit»

Invitée en tant que VIP Guest Speaker, la réalisatrice intervient lors d'un panel consacré à l'autonomisation des femmes dans les industries créatives. Elle participe également à des rencontres professionnelles et à des sessions B2B avec des représentants institutionnels, afin de renforcer les collaborations entre Madagascar et plusieurs pays africains, notamment la Zambie, le Nigeria et le Kenya.

« J'ai eu l'honneur de faire partie de la délégation officielle de WIFT Africa. L'aventure se poursuit à Lusaka. Un immense merci à Dr. Inya Lawal, fondatrice de l'Africa Creative Market et de l'Ascend Studios Foundation, ainsi que présidente de WIFT Africa, pour sa confiance et pour m'avoir invitée parmi les VIP Guest Speakers de cette édition », a-t-elle déclaré.

Seule représentante malgache au sein de la délégation officielle de WIFT Africa, Felana Rajaonarivelo anime également une session de partage d'expériences destinée aux jeunes créatifs, mettant en avant les opportunités de coopération entre professionnels africains du cinéma, de la photographie, du design et des industries culturelles. Sa présence confirme la place grandissante de Madagascar dans les échanges créatifs à l'échelle du continent.