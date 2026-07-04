Togo: Le pays réaffirme son amitié avec les États-Unis

4 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Les États-Unis célèbrent ce samedi le 250e anniversaire de leur indépendance, une date hautement symbolique qui marque deux siècles et demi d'histoire, de démocratie et d'influence sur la scène internationale.

À travers le pays, les cérémonies officielles, les défilés militaires, les concerts et les traditionnels feux d'artifice rythment cette journée de commémoration. L'événement dépasse toutefois le cadre national. De nombreux partenaires de Washington profitent de cette occasion pour réaffirmer la solidité de leurs relations avec les États-Unis.

Le Togo figure parmi ces alliés. Lomé entretient depuis des décennies des relations étroites avec Washington, fondées sur une coopération politique, sécuritaire et économique en constante progression.

Les États-Unis accompagnent notamment le Togo dans le renforcement de ses capacités de sécurité, alors que le pays fait face à la menace des groupes jihadistes dans sa région septentrionale. Les deux partenaires coopèrent également dans les domaines de la gouvernance, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la promotion du secteur privé.

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À l'heure où les équilibres géopolitiques évoluent rapidement, les autorités togolaises continuent de considérer les États-Unis comme un partenaire de premier plan. Cette célébration du 250e anniversaire de l'indépendance américaine offre ainsi l'occasion de rappeler la profondeur d'une relation appelée à se renforcer dans les années à venir.

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