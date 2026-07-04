Algérie: Fin des quotas et des ingérences dans le choix des électeurs

CONSTANTINE — Les journaux parus samedi dans l'Est du pays ont mis en avant la déclaration de jeudi dernier du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à propos des législatives, dans laquelle il avait souligné que l'ère des "quotas" et de l'ingérence dans la volonté des électeurs est révolue, garantissant ainsi l'intégrité et la crédibilité de l'institution législative dans la nouvelle Algérie.

Dans ce contexte, le quotidien "An-Nasr" a consacré une place importante au déroulement de cet événement national majeur, en reprenant les déclarations du président de la République à l'occasion de ce scrutin, écrivant, notamment, que les élections "se déroulent désormais dans un cadre juridique rigoureux qui garantit une transparence totale et respecte le choix des citoyens en toute démocratie".

Le journal a ajouté que cette étape électorale "inaugure une nouvelle ère qui renforce la cohésion nationale et ouvre en grand les portes aux jeunes et aux diplômés de l'enseignement supérieur pour qu'ils contribuent activement à la prise de décision et à l'ancrage de la démocratie participative".

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Dans le même ordre d'idées, le journal "Akhbar Echark" a mis en avant, dans une rubrique consacrée aux élections législatives, les déclarations du président de la République, soulignant que le scrutin "s'est déroulé dans de bonnes conditions sans que la volonté du peuple ne soit remise en question".

Quant au quotidien "Ain El Djazaïr", il a rapporté "les éloges du président de la République à l'égard du rôle de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui a supervisé toutes les étapes du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats".

Le même journal a également mis en exergue les chiffres officiels publiés par l'ANIE, indiquant que les premiers taux de participation aux élections législatives s'est élevé à 20,79 % au niveau national, et à 10,67 % en ce qui concerne la communauté nationale vivant à l'étranger.

"Ain El Djazaïr" a également rendu compte de l'ambiance qui a régné lors du scrutin dans l'est du pays, marquée par "un ordre et une discipline rigoureux dans les différents bureaux de vote".

Pour leur part, les journaux "Es-Sarih", "Akher Saa" et "L'Est Républicain" ont rendu compte de la couverture du scrutin législatif par la presse internationale, l'événement ayant suscité, ont-ils écrit, "un vif intérêt médiatique à l'étranger, concentré sur l'organisation des opérations de vote et les taux de participation enregistrés".