Algérie: Les législatives ont inauguré une nouvelle étape dans le renforcement de la pratique démocratique

ORAN — Les journaux parus samedi à Oran ont mis l'accent sur le climat ayant marqué les élections législatives du 2 juillet, estimant que ce scrutin constitue une nouvelle étape dans le processus de consolidation de la pratique démocratique.

Ils ont notamment souligné les déclarations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, affirmant que "l'ère des quotas" dans les élections et toute atteinte à la volonté populaire sont désormais révolues.

A ce propos, le quotidien El Djoumhouria est revenu sur les déclarations du président de la République faites à la presse après l'accomplissement de son devoir électoral. Il a souligné que les élections législatives se sont déroulées dans de bonnes conditions, porteuses d'optimisme, tout en insistant sur le fait que "l'ère des quotas" et des atteintes à la voix du peuple est terminée. Il a également rappelé que la loi est appliquée avec rigueur afin de garantir la protection de la volonté populaire et de renforcer l'intégrité du scrutin.

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De son côté, le journal Cap DZ a estimé, dans son éditorial, que les déclarations du président de la République revêtent une "portée historique", dans la mesure où elles consacrent une "rupture avec les pratiques qui portaient atteinte à la transparence des élections".

Le journal considère que l'absence de plaintes relatives à des fraudes ou à des détournements de voix "reflète les effets des réformes juridiques et institutionnelles ayant touché le système électoral". Il souligne également que la supervision du scrutin par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et l'application stricte de la loi "renforcent la confiance dans le processus démocratique".

Pour sa part, le quotidien Ouest Tribune est revenu sur les propos du président de la République, soulignant que "l'ère des quotas" est révolue, estimant que cette déclaration traduit "l'évolution du processus démocratique en Algérie et la consécration d'une plus grande transparence dans l'organisation des élections".

Le journal souligne que la confiance manifestée par les citoyens à l'égard du processus électoral reflète "une évolution dans les relations entre la société et les institutions de l'Etat", dans un contexte marqué par "l'application stricte de la loi", laquelle a conduit à l'absence de réclamations de la part des partis politiques ou des listes indépendantes.

Dans un autre article, Ouest Tribune évoque l'annonce de l'Autorité nationale indépendante des élections concernant le taux de participation nationale provisoire, dans l'attente de l'achèvement de la centralisation des procès-verbaux et de la proclamation des résultats préliminaires dans les délais fixés par la loi.