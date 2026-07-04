Algérie: Un vote dans la sérénité, marquant une 'nouvelle étape' dans la consolidation des institutions

ALGER — Les titres de la presse nationale ont mis en exergue, dans leurs éditions parues samedi, le bon déroulement des élections législatives, dans la sérénité et loin des anciennes pratiques, soulignant que ce scrutin constitue une nouvelle étape dans le processus de consolidation des institutions de l'Etat.

Dans ce contexte, El Moudjahid a souligné l'organisation du vote "dans des conditions de sérénité exemptes de tout reproche", notant que "sur l'ensemble du territoire du pays, comme au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la transparence, soit un niveau d'organisation très élevé témoignant ainsi de l'engagement de l'Algérie, résolument déterminée à consolider son ancrage démocratique".

Dans son éditorial intitulé "Le choix des urnes comme seule légitimité", El Moudjahid a estimé que le scrutin législatif qui vient de se dérouler, "constitue une nouvelle étape dans le processus de consolidation des institutions de la République", ajoutant qu'"au-delà de son enjeu électoral, il traduit la volonté de poursuivre la construction d'une vie politique fondée sur la transparence, la responsabilité et le respect du choix souverain des citoyens".

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De son côté, le quotidien L'Expression, sous le titre "Les leçons d'un scrutin", a relevé que "le clientélisme, le favoritisme et le commerce des sièges et des voix ne sont désormais plus admis".

Citant les déclarations du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, lors de l'accomplissement de son devoir électoral, sur la fin de "l'ère des quotas et de l'atteinte à la volonté du peuple exprimée dans les urnes", le même titre a observé que "la mission aura été accomplie et l'Algérie aura tourné la page de certaines pratiques d'une ère définitivement révolue" et que "la déclaration forte du président de la République a consacré le retour de la souveraineté populaire, libérée des interférences du passé".

Sous le titre "L'ère des quotas est révolue", Horizons a mis en avant, lui aussi, les déclarations du président de la République, au sortir du bureau de vote, sur le bon déroulement des élections législatives à travers le territoire national.

Le même journal a précisé que "le scrutin a été maîtrisé de bout en bout", assurant que ce rendez-vous majeur permettra de renouveler les sièges de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour une nouvelle législature, sous le mot d'ordre mobilisateur : "Soyez un partenaire actif dans la prise de décision... Votez et participez ".

Le scrutin s'est déroulé dans de "très bonnes conditions", ont également relevé plusieurs titres de la presse nationale, à l'instar du Quotidien d'Oran, du Soir d'Algérie et d'El Watan, qui ont réservé une large couverture à cet événement, mettant en avant la crédibilité et la transparence du scrutin ainsi que son bon déroulement à travers le territoire national.

Focalisant sur les chiffres provisoires du taux de participation communiqués par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), El Watan a estimé que ce scrutin a marqué "une rupture structurelle avec certaines pratiques grâce à une tolérance zéro pour la manipulation".

Pour sa part, El Khabar a souligné, dans un article sous le titre "Des élections dans un climat serein", que les législatives du 2 juillet, organisées pour élire les 407 membres de l'APN pour un mandat de cinq ans, se sont déroulées dans un climat marqué par le calme et la discipline, sans qu'aucun incident ou dépassement susceptible d'affecter le scrutin n'ait été enregistré.

Dans le même sillage, El Massa et Echorouk sont revenus, dans leurs éditions, sur les déclarations du président de la République, faites au sortir du bureau de vote, notamment celles où il a précisé qu'au cours de cette échéance électorale aucun candidat ni aucun parti ne s'est plaint de fraude ou de vol des voix, rassurant le peuple quant à la protection et à la préservation des suffrages.

"Le prochain Parlement sera exempt de tout soupçon", a écrit Echorouk, mentionnant que cette consultation électorale a été marquée par une meilleure organisation de l'opération de vote.

Sous le titre "Législatives de juillet : le Parlement de l'élite se dessine", Echaâb a indiqué que "les bureaux de vote ont enregistré, à travers les différentes wilayas du pays, une affluence d'électeurs de toutes les catégories d'âge venus accomplir leur devoir électoral dans des conditions marquées par une bonne organisation, la transparence et une sécurisation optimale".

Pour sa part, El Djoumhouria a relevé que les élections se sont déroulées dans de "bonnes conditions" sous la supervision de l'ANIE, avec le soutien matériel et logistique des collectivités locales, relevant qu'"aucune infraction ou incident notable n'avait été enregistré, ni durant les trois semaines de campagne électorale, ni le jour du scrutin".