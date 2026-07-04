Gabon: Audience accordée au député de la diaspora par le Président de la République

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à Michel Engonga Ella, député représentant la diaspora de la zone Afrique.

Cette rencontre a été l'occasion pour le parlementaire de transmettre au Chef de l'Etat la reconnaissance des gabonais établis à l'étranger pour la création, de deux sièges de députés dédiés à la diaspora, sous la 5e République, l'un pour la zone Afrique et l'autre pour le reste du monde.

Cette réforme historique ,tant attendue par la diaspora traduit la volonté du Président de la République de garantir à chaque gabonais, selon sa résidence, une participation à la vie de la nation.

Les échanges ont également porté sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette nouvelle représentation parlementaire, appelée à renforcer le dialogue entre la diaspora et les institutions de la République.

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Le Chef de l'Etat a réaffirmé sa conviction selon laquelle, la diaspora constitue une composante essentielle de la nation. Par ses compétences, son expertise, ses investissements, son savoir-faire et son rayonnement à l'international, elle représente un capital humain, économique et intellectuel stratégique pour la réussite du projet de refondation du Gabon.

A travers cette réforme, le Président de la République concrétise l'un des principes de son projet de société, à savoir, bâtir une République plus inclusive, plus participative et plus unie, où aucun Gabonais n'est laissé en marge du développement national.

La représentation parlementaire de la diaspora constitue ainsi une avancée démocratique majeure, qui renforce les liens entre la République et ses citoyens établis à l'étranger, lesquels sont désormais associés aux choix stratégiques et à la construction du Gabon de demain.