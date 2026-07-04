Gabon: Le Président de la République exige une accélération des projets structurants pour garantir l'accès à l'eau potable

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une séance de travail consacrée au suivi des projets d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, en présence des responsables du groupe français Suez et de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG).Etaient présents l'Ambassadeur de France au Gabon Fabrice MAURIÈS, le Ministre de l'accès Universel à l'Eau et à l'Energie.

Cette rencontre s'inscrit dans la mise en oeuvre de la vision du Chef de l'État, qui a érigé l'accès universel à l'eau potable en premier pilier de son projet de société. À cette occasion, le Président de la République a rappelé que le temps des diagnostics est désormais révolu et que l'heure est à l'action, à l'efficacité et à l'obligation de résultats.

Le Chef de l'État a instruit les différents partenaires d'accélérer l'exécution des projets en cours afin que les investissements engagés produisent, dans les meilleurs délais, des améliorations concrètes et durables de la desserte en eau potable au bénéfice des populations.

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Les échanges ont permis d'évaluer l'état d'avancement des chantiers, de préciser les responsabilités de chaque intervenant et de réaffirmer la nécessité du strict respect des calendriers d'exécution.

À Foulayong, le groupe Suez poursuit le renforcement des capacités de production d'eau potable, tandis qu'à Mbomo, la SEEG développe les infrastructures de distribution. Ces deux projets complémentaires participent à une même ambition : garantir un accès fiable, durable et équitable à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national.

Le Président de la République a souligné que les moyens techniques et financiers sont désormais mobilisés. Il appartient désormais aux opérateurs et aux équipes techniques de traduire ces investissements en résultats tangibles, conformément aux attentes légitimes des Gabonaises et des Gabonais.

Au-delà de ces chantiers, cette coopération entre le groupe Suez et la SEEG illustre la volonté des plus hautes autorités de bâtir un partenariat fondé sur la complémentarité, la performance et la responsabilité, afin de relever durablement le défi de l'accès à l'eau potable, priorité majeure de l'action gouvernementale et levier essentiel du développement du Gabon.