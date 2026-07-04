Tunisie: Sousse - La cardiologie interventionnelle enseignée en temps réel depuis cinq pays

La 23e édition des Journées Afro-Européennes de Cardiologie Pratique (JAECP), associées au 5e Congrès Africain de l'Insuffisance Cardiaque et à l'Africa CTO & Complex PCI Course, s'est poursuivie vendredi 3 juillet à Sousse pour sa deuxième journée. L'événement, qui s'étend sur trois jours, réunit plus de 830 participants issus de plusieurs pays.

Ce rendez-vous scientifique d'envergure rassemble des cardiologues, des médecins résidents, des praticiens d'autres spécialités ainsi que des personnels paramédicaux. Des représentants d'environ 30 pays étrangers prennent également part aux travaux, confirmant la dimension internationale de cette rencontre.

Un espace majeur de formation continue

Les organisateurs soulignent que ce congrès constitue une plateforme essentielle de formation continue pour les professionnels de santé. Les discussions portent notamment sur les nouvelles recommandations internationales 2026 relatives à la prise en charge des maladies cardiovasculaires, ainsi que sur leur application en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le professeur Abdallah Mahdhaoui, président de l'association organisatrice et chef du service de cardiologie à l'hôpital universitaire Farhat Hached, l'événement permet de confronter les pratiques médicales aux standards internationaux et d'améliorer la qualité des soins.

Le programme prévoit également la retransmission en direct de dix procédures de cathétérisme cardiaque réalisées dans des centres hospitaliers en France, en Belgique, en Suisse, en Australie et en Tunisie. Ces démonstrations offrent aux participants l'opportunité de suivre les interventions en temps réel et d'échanger sur les techniques de prise en charge.

Hausse des facteurs de risque cardiovasculaires en Tunisie

Le professeur Mahdhaoui a par ailleurs alerté sur l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaires en Tunisie, notamment le tabagisme, le diabète et l'obésité.

S'agissant de la pratique sportive, il a indiqué, sur la base de données internationales, que les décès liés à des incidents cardiaques chez les sportifs demeurent rares, avec une incidence estimée entre une et trois morts pour 100 000 athlètes par an.