Tunisie: Des pièces archéologiques découvertes dans une exploitation agricole à Gafsa

4 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Gafsa ont saisi, jeudi 2 juillet 2026, plusieurs pièces archéologiques lors d'une opération menée dans une exploitation agricole située sur la route de Tozeur, à la suite d'un travail de renseignement et d'une surveillance de terrain.

Après les premières constatations et l'approfondissement de l'enquête, les forces de l'ordre ont coordonné leurs actions avec le parquet de Gafsa, qui a ordonné le placement en garde à vue de deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine des pièces saisies ainsi que les circonstances de leur détention.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.