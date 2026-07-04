Tunisie: Des pièces archéologiques découvertes dans une exploitation agricole à Gafsa

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Gafsa ont saisi, jeudi 2 juillet 2026, plusieurs pièces archéologiques lors d'une opération menée dans une exploitation agricole située sur la route de Tozeur, à la suite d'un travail de renseignement et d'une surveillance de terrain.

Après les premières constatations et l'approfondissement de l'enquête, les forces de l'ordre ont coordonné leurs actions avec le parquet de Gafsa, qui a ordonné le placement en garde à vue de deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine des pièces saisies ainsi que les circonstances de leur détention.