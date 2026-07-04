La Tunisienne Najet Bouabidi a remporté la deuxième place dans la catégorie « Meilleur exposant » lors du Salon régional africain des femmes, dont les travaux se sont achevés vendredi soir par une cérémonie de remise des prix récompensant des entrepreneures et participantes venues de plusieurs pays africains.

Cette distinction salue leur contribution au développement de l'entrepreneuriat féminin et à la promotion de l'innovation sur le continent.

Dans la catégorie « Meilleur exposant », la première place est revenue à Marie Louise de Madagascar, tandis que Patricia Nickler, de Maurice, s'est classée troisième.

La cérémonie de clôture a également été marquée par l'annonce des lauréates du prix des Meilleures entrepreneures de startups en Afrique 2026. Dans la catégorie des startups émergentes, Souad Slimane (Libye) a décroché la première place, devant Yolanda Bett (Kenya) et Atsede Tariku (Éthiopie).

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Le prix de l'Entrepreneure de l'année 2026 a été attribué à Deepika Yashasvini (Maurice), suivie d'Olga Shira (République démocratique du Congo) et de Selamawit Thomas (Éthiopie).

Dans la catégorie Entrepreneure inspirante, Edah Gundwe (Malawi) a remporté la première place, devant Sania Khawaja (Kenya) et Patience Monoka (Zambie).

Le jury a également décerné le prix de l'exposant d'exception à Evelyn Nibogora (Burundi). La branche kényane a, quant à elle, été élue meilleure branche de l'année, devant celles du Malawi et de Djibouti.

Enfin, dans la catégorie Jeune leader, Emma Chumo (Malawi) s'est imposée devant Tina Jacobs (Zimbabwe), tandis que Rehab Mugi (Kenya) a complété le podium.

Le Salon régional africain des femmes vise à renforcer l'entrepreneuriat féminin, à favoriser les partenariats économiques et commerciaux entre les femmes d'affaires africaines et à offrir une plateforme d'échange d'expériences ainsi que de valorisation des projets et produits innovants.