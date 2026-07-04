Tunisie: Après plusieurs cas de noyade chez les enfants - Un expert alerte sur le danger des bouées gonflables

L'expert en sciences de la mer, Sami Mheni, a lancé un avertissement concernant la multiplication des cas de noyade d'enfants sur plusieurs plages tunisiennes, des drames souvent liés à l'utilisation de bouées gonflables.

Dans une intervention à la radio, Sami Mheni a affirmé que les bouées et flotteurs commercialisés sur le marché ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur. Face à ce constat, l'expert a appelé les parents à faire preuve de la plus grande vigilance, insistant sur la nécessité d'assurer une surveillance visuelle continue de leurs enfants pendant la baignade et de maintenir scrupuleusement une distance de sécurité.

Les principaux risques liés à l'usage de ces équipements pneumatiques sont multiples. Le premier danger réside dans le retournement soudain de la bouée, qui peut se retrouver la tête en bas, bloquant l'enfant sous l'eau sans qu'il puisse se redresser. Il existe également un risque de glissement vers le bas, les jeunes enfants pouvant facilement passer à travers les ouvertures de la bouée et chuter dans la mer.

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De plus, la légèreté de ces structures les expose au phénomène de dérive par les courants, le vent et les mouvements marins pouvant les entraîner très rapidement vers le large. Enfin, le risque de crevaison demeure entier puisqu'une simple micro-perforation suffit à faire perdre à la bouée son équilibre et sa flottabilité.