Afrique: Mondial 2026 - Les compositions probables de Maroc-Canada en huitièmes de finale

Le Maroc affrontera le Canada samedi 4 juillet 2026 à 18h au stade de Houston, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur marocain devrait s'appuyer sur son trio offensif composé de Ismaïl Saibari, Brahim Diaz et Bilal El Khannouss, dans un système en 4-3-3 :

Maroc (4-3-3 probable)

Yassine Bounou - Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi - Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi - Bilal El Khannouss, Ismaïl Saibari, Brahim Diaz.

En face, le Canada ne devrait pas bouleverser son onze victorieux au tour précédent. L'équipe de Jesse Marsch pourrait évoluer en 4-4-2 :

Canada (4-4-2 probable)

Maxime Crépeau - Richie Laryea, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Alistair Johnston - Liam Miller, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Tajon Buchanan - Tani Oluwaseyi, Jonathan David.