Afrique: L'Argentine se qualifie dans la douleur face à un Cap-Vert héroïque

L'Argentine, tenante du titre, s'est imposée 3-2 face au Cap-Vert au terme d'un match palpitant qui s'est prolongé jusqu'aux prolongations, tôt ce samedi matin à Miami, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Lionel Messi a ouvert le score en profitant d'un ballon glissé par Lisandro Martínez derrière la ligne défensive. Cependant, Deroy Duarte a égalisé pour le Cap-Vert à la 59e minute d'une frappe à ras de terre.

Lisandro Martínez a ensuite inscrit le deuxième but argentin à la suite d'un corner, dès la deuxième minute de la première période des prolongations. C'était sans compter sur Jamiro Monteiro (Sidny Cabral) qui a remis les deux équipes à égalité pour le Cap-Vert à la 103e minute, grâce à un superbe tir depuis l'entrée de la surface de réparation qui a logé le ballon dans le petit filet opposé du gardien Emiliano Martínez.

À la 111e minute, une tête de Cristian Romero sur un corner tiré par Messi a été déviée contre son camp par Diney Borges, offrant finalement la victoire à l'Argentine.

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En huitièmes de finale , l'Argentine affrontera l'Égypte, qui a éliminé l'Australie aux tirs au but après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations.