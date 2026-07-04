Afrique: Coupe du monde 2026 - La polémique au Sénégal ne désenfle pas après l'élimination de l'équipe

4 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Au Sénégal, la polémique ne désenfle pas après l'élimination des Lions de la Teranga du Mondial 2026 en 16e de finale face à la Belgique. Une pétition pour le départ du sélectionneur de l'équipe nationale, Pape Thiaw, dépasse les 90 000 signatures, et la presse sénégalaise révèle une gestion contestée au sein de la fédération.

Les départs ont commencé en ordre dispersé : certains joueurs rejoignant directement l'Europe sans repasser par Dakar, et la délégation fédérale a quitté les États-Unis, vendredi 3 juillet dans la soirée.

Sur le plan sportif, la contestation vise d'abord le sélectionneur Pape Thiaw. Une pétition réclamant son limogeage frôle les 100 000 signatures. Les signataires lui reprochent d'avoir maintenu des cadres vieillissants ou blessés au détriment des jeunes joueurs, et surtout d'être resté passif face à la Belgique : seulement trois changements effectués avant l'égalisation adverse à la 89e minute, alors que la Belgique, elle, avait déjà fait entrer des renforts offensifs. Selon certains médias, Pape Thiaw aurait par ailleurs entamé la compétition sans contrat signé avec la fédération, une situation qui illustre les tensions internes entourant son avenir.

Accusation de harcèlement sexuel

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Ces tensions dépassent le seul cas du sélectionneur. La fédération annonce porter plainte contre un média pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Il avait annoncé que plusieurs dirigeants de la fédération avaient multiplié soirées de gala et dépenses jugées inappropriées pendant la compétition.

Autre révélation, plus sensible : selon le journal L'Observateur, un chef cuisinier de la délégation aurait été visé par des accusations de harcèlement sexuel formulées par une employée recrutée sur place aux États-Unis, avant d'être renvoyé précipitamment au Sénégal. La fédération, elle, évoque une affaire strictement privée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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