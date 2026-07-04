Afrique: Coupe du monde 2026 - L'Égypte arrache sa qualification en 8es aux tirs au but face à l'Australie

Opposés à des Australiens qui, comme eux, n'avaient encore jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du monde, les Pharaons ont rapidement pris l'avantage grâce à une tête d'Emam Ashour (13e). Mais les Socceroos ont égalisé au retour des vestiaires sur un but contre son camp de Mohamed Hany (55e). C'est finalement aux tirs aux but que Mohamed Salah et ses coéquipiers ont arraché leur qualification historique pour les huitièmes de finale.

Avant le match, une seule question était sur la bouche de tous les supporters égyptiens : leur capitaine Mohamed Salah serait-il apte à tenir sa place face à l'Australie ? Sorti à 60e minute de jeu du dernier match des Pharaons face à l'Iran, la présence de l'attaquant sur le terrain était incertaine. Mais comment l'un des meilleurs joueurs égyptiens de l'histoire aurait-il pu manquer le premier match jamais joué par son équipe dans une phase éliminatoire directe de Coupe du monde ?

Dès le début de la partie, la simple présence de Salah à la pointe de l'attaque des Pharaons a, semble-t-il, libéré ses coéquipiers qui ont su se montrer à la hauteur de l'enjeu. Dès la 13e minute, les Égyptiens se sont mis sur les bons rails en ouvrant le score. À la retombée d'un centre venu de la droite le milieu de terrain Emam Ashour à repris le ballon de la tête pour le propulser dans les filets australiens et inscrire son deuxième but dans cette Coupe du monde. Ce but précoce laissait présager une soirée plutôt tranquille pour les Égyptiens qui sont finalement passés tout près de la correctionnelle / qui n'ont pas su tirer profit de leur bon début de match.

L'Égypte remet l'Australie dans le match

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Car ce seizième de finale a été rythmé par les coups de tête. Les Australiens inoffensifs toute la première période son finalement revenu au score grâce à un but contre son camp, encore une fois de la tête, de Mohammed Hany à 55e minute de jeu. Le malheureux défenseur, qui avait déjà trompé son propre gardien contre la Belgique, avait été mis KO quelques minutes plus tôt lors d'un duel aérien avec le géant australien de près de deux mètres, Harry Souttar. Pas certain donc qu'il ait eu les idées très claires au moment de cette action.

Dès lors, les Égyptiens ont bien tenté de s'en remettre à leur légende, mais esseulé en pointe de l'attaque des Pharaons Mohamed Salah est resté bien discret tout au long de la rencontre. Les Australiens, pourtant en grande difficulté en première période, n'en demandaient pas tant pour revenir dans une partie qui s'est nettement débridée après l'égalisation.

La décision finale aux tirs au but

Méconnaissables, les Pharaons ont alors complètement perdu le contrôle du match laissant l'initiatives à des Socceroos totalement désinhibés se montrant à plusieurs reprises dangereux à l'approche du but de Mostafa Shobeir. Faute de nouveau but, les deux équipes ont poursuivi leur affrontement dans une prolongation où tous les joueurs, très entamés physiquement, avaient visiblement plus peur de perdre qu'envie de gagner.

La décision s'est donc faite sur la séance de tirs au but. Et a ce petit jeu, ce sont les Égyptiens qui se sont montrés les plus cliniques en réalisant un sans faute, Mohamed Salah se payant même le luxe d'une panenka. Malgré leur bonne entame de match, les Pharaons se sont fait très peur, mais en remportant la première rencontre à élimination directe de leur histoire, ils affronteront en huitième de finale l'Argentine ou le Cap Vert, le 7 juillet prochain.