Afrique: Coupe du monde 2026 - Le bilan des équipes africaines à l'issue des 16e de finale

Le rideau est tombé sur les 16es de finale de la Coupe du Monde de football. Derniers matches, derniers frissons dans la nuit et derniers espoirs africains. Le continent ne comptera que deux représentants en huitièmes.

Ils étaient neuf sur la ligne de départ. Avec des habitués comme le Maroc ou le Sénégal, des nations pour qui cette phase à élimination directe était un lointain souvenir comme le Ghana et l'Algérie. Et beaucoup qui découvraient ce niveau et les émotions qui vont avec : l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Cap-Vert et l'Egypte.

Au final que retenir ? La solidité marocaine, capable de sortir les Pays-Bas pourtant largement plus expérimentés à ce niveau. Et la joie de l'Egypte : première fois à ce niveau et qualification acquise aux tirs aux buts contre l'Australie. Le Cap-Vert trouve son bonheur dans une élimination spectaculaire face aux champions du monde argentins. Les Requins bleus ont créé la sensation, tenaces et héroïques, amenant un vent d'air frais sur la compétition et un départ avec de solides encouragements.

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Pour le reste, de la déception : teintée d'espoir en RDC, après n'avoir plié qu'en toute fin de rencontre devant l'Angleterre d'Harry Kane. Celle de l'impuissance pour l'Afrique du Sud face au Canada, de l'Algérie devant la Suisse et du Ghana cette nuit contre la Colombie. Déception pure pour la Côte d'Ivoire qui avait le sentiment de pouvoir faire mieux qu'une élimination 2-1 face à la Norvège. Pour les talentueux Elephants, les défaites face à l'Allemagne puis la Norvège soulignent les progrès à effectuer dans les moments décisifs.

Enfin, retour sur terre brutal pour le Sénégal, qui a mené 2-0 face à la Belgique avant de s'effondrer. Au delà du scénario renversant de l'élimination face aux Diables rouges, c'est la gestion en coulisses qui doit faire l'objet d'une remise à plat. La polémique enfle dans le pays depuis le retour des Lions de la Teranga.

En huitièmes de finale, les chances africaines reposeront donc sur l'Egypte qui défiera l'Argentine mardi à Atlanta et surtout sur le Maroc qui affronte le Canada dès ce samedi. Pour les Lions de l'Atlas c'est une suite logique après la demi-finale d'il y a quatre ans, moins pour les Pharaons qui démontrent enfin sur la scène mondiale qu'ils ne sont pas uniquement les rois de la CAN.