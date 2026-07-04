Ghana: Le gouvernement critiqué pour sa gestion des inondations meurtrières

Au Ghana, l'opposition accuse le gouvernement de mauvaise gestion face aux fortes pluies et aux crues qui ont frappé le pays. Courant juin, 37 personnes ont perdu la vie, dont 12 à Accra lundi 29 juin. L'opposition reproche notamment aux autorités de ne pas avoir activé les différents dispositifs de prévention, inopérants au moment des intempéries.

Pour le député d'opposition Kojo Oppong Nkrumah : « aucune rigueur budgétaire ni amélioration d'indicateurs économiques ne ramènera nos morts. » Au Ghana, il existe de nombreux projets censés aider à lutter contre les inondations. Comme le Garid, financé par la Banque mondiale, qui cible spécifiquement la région d'Accra. Mais durant le mois de juin, l'organisation déclarait que le projet a pris du retard, « entravé par les mesures fiscales » du gouvernement dans sa lutte contre l'inflation. Même constat pour le système d'alerte précoce aux inondations, lancé en 2023 et censé être mis en place à l'été 2025. Il n'était « pas opérationnel » lors des inondations.

Danses et vêtements du gouvernement qui ne passent pas

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Mercredi, les critiques ont repris de plus belles lors du maintien de la Journée nationale de prière et d'action de grâce. Pour l'opposition, les images du président et de son gouvernement, en train de danser, pendant les célébrations ne passent pas.

« Des gens ont perdu la vie dans ces inondations, et le président danse », critique Jerry Ahmed Shaib, du Nouveau parti patriotique. Pire encore, sur les réseaux sociaux, les Ghanéens critiquent le choix de vêtements du gouvernement, tous vêtus de blancs alors que le pays est en deuil.