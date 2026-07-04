Tanzanie: Suezi Maradufu, chauffeur et ami du numéro 2 du parti Chadema, retrouvé mort

Le Chadema, parti principal d'opposition vient de vivre une autre semaine de pression de la part du gouvernement. Tous leurs convois sont suivis à travers le pays et leurs équipes constamment surveillées. Cependant, l'annonce, il y a quelques jours, du décès du chauffeur et ami de John Heche, le numéro deux du parti, a jeté un voile macabre sur le pays. Selon Chadema, cette mort est plus que suspecte.

L'annonce a été faite par vidéo sur les réseaux sociaux par Amani Golugwa, l'un des membres haut placé du parti d'opposition Chadema : « C'est avec une grande tristesse que nous vous informons de la mort du chauffeur de notre vice-président »

Ami de longue date et chauffeur de John Heche, depuis 2010, Suezi Maradufu a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel de Kigoma, à l'ouest de la Tanzanie. Alors que les équipes de Chadema s'apprêtaient à reprendre la route, l'absence du quinquagénaire a surpris. La police a été prévenue et lorsque la porte de sa chambre a été brisée, l'homme gisait à terre.

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Une autopsie a eu lieu à l'hôpital régional public de Maweni à Kigoma et les premières conclusions laissent penser à un AVC, mais selon Amani Golugwa, la mort de Maradufu n'est pas normale : « Nous avons des doutes sur le rapport officiel d'autopsie. En fait nos doutes ne font que s'accentuer à cause de différents facteurs. »

Chadema privilégie la thèse de l'empoisonnement même si rien ne le prouve, pour l'instant. D'autres tests post mortem devraient être effectués ces prochains jours.

L'onde de choc que provoque ce décès en Tanzanie démontre la tension politique qui règne actuellement dans le pays.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé l'interdiction de rassemblements politiques, un retour en arrière alors qu'ils avaient été ré autorisés en 2021 par la présidente actuelle Samia Suluhu Hassan, des évènements qui pourraient d'autant plus encourager les appels à manifester prévus à travers tout le pays le 7 juillet prochain.