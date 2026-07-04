Afrique: Le continent qui rugit - Le Cap-Vert a fait peur au champion du monde

Le Cap-Vert, plus petit pays de la Coupe du Monde, est devenu la première nation africaine à inscrire deux buts face au champion du monde en titre; une performance qui restera gravée dans l'histoire du football africain.

Il est 23h59 à Miami. Le Hard Rock Stadium retient son souffle. Dans les tribunes, 65 000 spectateurs sont debout. Sur le terrain, onze Requins Bleus regardent Lionel Messi s'apprêter à frapper un corner. Ils sont à dix minutes d'un exploit que personne n'aurait osé imaginer.

À 23h59, le Cap-Vert tient l'Argentine en échec. 2-2. Après 110 minutes de combat. Le champion du monde en titre, celui de Lionel Messi, celui qui n'a pas perdu un match de Coupe du Monde depuis 2022, est à deux doigts d'être poussé aux tirs au but par une nation de 500 000 habitants soit moins que la ville de Sacramento.

À 23h59, le rêve cap-verdien est à portée de main.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À 00h01, il s'effondre. Mais il laisse une trace indélébile dans l'histoire du football africain.

Le contexte : un Petit Poucet face au géant

Le Cap-Vert aborde ce seizième de finale avec le statut de Petit Poucet de la compétition. L'archipel de l'Atlantique, avec ses 500 000 habitants, n'a jamais franchi ce stade de la compétition. Mais les Requins Bleus, comme on les surnomme, ont déjà écrit une page d'histoire en se qualifiant pour la phase à élimination directe. Trois nuls en phase de groupes. Une défense de fer. Un gardien de feu.

Face à eux, l'Argentine. Tenante du titre. Invaincue depuis dix matches de Coupe du Monde. Lionel Messi, en quête d'un 20e but dans la compétition. L'écart de niveau, sur le papier, est abyssal.

Premier acte : Messi frappe, le Cap-Vert encaisse

Le début de match est conforme aux pronostics. L'Argentine a le pied sur le ballon, mais la première demi-heure est insipide. Les Cap-Verdiens tiennent bon. Jusqu'à la 29e minute.

Messi reçoit une longue passe en diagonale dans la surface. Un contrôle, un geste plein de sang-froid, et le ballon vient se loger sous la barre transversale. 1-0. Vingtième but en Coupe du Monde pour l'octuple Ballon d'Or. Septième dans ce Mondial. Il dépasse Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs du tournoi.

Le stade exulte. La messe est dite ?

Pas tout à fait. Car en face, il y a Vozinha. Le gardien cap-verdien, qui avait déjà fait des merveilles face à l'Espagne, est en état de grâce.

Deuxième acte : Duarte égalise, le rêve commence

Au retour des vestiaires, l'Argentine joue comme si elle avait trois buts d'avance. Une suffisance que les Requins Bleus vont payer comptant.

À la 59e minute, Ryan Mendes trouve Deroy Duarte sur le côté droit de la surface. Le joueur de Ludogorets ajuste Emiliano Martínez d'une frappe croisée magistrale. 1-1. Le stade, majoritairement acquis à la cause argentine, est sous le choc.

Messi a l'occasion de redonner l'avantage quelques minutes plus tard, mais Vozinha sort vainqueur du duel. Le mur cap-verdien est infranchissable. À la 73e minute, nouvelle tentative de Messi sur coup franc. Nouvelle parade de Vozinha. L'exploit se profile.

Troisième acte : la prolongation, théâtre de l'impossible

Le temps réglementaire s'achève sur un score de parité. L'Argentine, championne du monde, est poussée en prolongation par la 60e nation mondiale.

À la 92e minute, Lisandro Martínez redonne l'avantage aux siens. Une frappe limpide, un angle parfait. 2-1. Cette fois, c'est fini ?

Non.

À la 103e minute, Sidny Lopes Cabral s'empare du ballon côté gauche. Il élimine son défenseur. Puis il envoie une frappe enroulée somptueuse dans la lucarne d'Emiliano Martínez. Un but qui sera élu, sans doute, comme l'un des plus beaux du tournoi. Une construction partie du gardien jusqu'au buteur en treize passes. 2-2.

Le Hard Rock Stadium est en état de choc. Le Petit Poucet tient le champion du monde.

Épilogue : le destin s'en mêle

L'Argentine, fébrile, tente de réagir. Les Cap-Verdiens, portés par un élan irrépressible, continuent d'y croire. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, sur le banc, affiche un visage inquiet.

À la 111e minute, Messi s'empare d'un corner. Son ballon est repris de la tête par Cristian Romero. La trajectoire est déviée par le défenseur cap-verdien Diney Borges, qui ne peut que constater le ballon terminer au fond de ses propres filets. 3-2. But contre son camp.

Le Cap-Vert a tout tenté. Jusqu'au bout. Emi Martínez, le gardien argentin, doit même réaliser un arrêt décisif en fin de match pour sauver son équipe. Les Requins Bleus auront tenté 16 tirs, dont 5 cadrés. L'Argentine, elle, en aura tenté 22, dont 12 cadrés.

Le coup de sifflet final retentit. Les joueurs cap-verdiens s'effondrent sur la pelouse. Ils ont perdu le match. Mais ils ont gagné le monde.