Ethiopie: Le Premier ministre Abiy ouvre le complexe de conférences d'Arba Minch

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré aujourd'hui le complexe de conférences d'Arba Minch, présentant ce projet emblématique comme une preuve du progrès constant de l'Éthiopie et une avancée importante pour le tourisme ainsi que l'industrie des congrès.

Dans une publication diffusée sur son compte officiel de réseau social, le Premier ministre a affirmé que cette nouvelle infrastructure constitue une nouvelle réussite majeure de l'initiative « Dîner pour les générations futures », ajoutant que « l'Éthiopie continue de progresser ».

Ce complexe contemporain comprend des installations répondant aux normes internationales, dont une salle de conférence capable d'accueillir plus de 1 300 participants, ainsi qu'un restaurant flottant offrant une vue remarquable sur le lac et une expérience d'accueil exceptionnelle aux visiteurs.

Le Premier ministre a indiqué que cette nouvelle infrastructure contribuera à renforcer l'objectif de l'Éthiopie de devenir une destination incontournable pour les conférences internationales en développant le tourisme d'affaires au-delà de la capitale, Addis-Abeba, tout en générant des emplois et d'importantes perspectives économiques pour la population locale.

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Le Premier ministre Abiy a rappelé que la création d'infrastructures touristiques modernes dans l'ensemble du pays s'inscrit dans la stratégie nationale destinée à mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel de l'Éthiopie, à stimuler le développement régional et à consolider la place du pays comme destination montante pour les conférences, les événements et les investissements internationaux.

Le Premier ministre a enfin encouragé les Éthiopiens, les membres de la diaspora ainsi que les visiteurs étrangers à venir découvrir ce qu'il a présenté comme une nouvelle phase dans l'essor du tourisme et de l'industrie des congrès en Éthiopie.