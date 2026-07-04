Sénégal: Champ gazier GTA - Le ministre Abdourahmane Diouf suit l'état d'avancement des opérations

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a effectué ce vendredi 3 juillet 2026 une visite de travail au champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), accompagné d'une délégation du ministère. L'information a été donnée samedi par la tutelle.

« Cette mission a permis au ministre de s'enquérir de l'état d'avancement des opérations, d'échanger avec les équipes techniques de BP et de Kosmos Energy, et de réitérer l'engagement des autorités sénégalaises à assurer un suivi rigoureux des projets stratégiques du secteur énergétique », renseigne le texte publié par les services du ministère de l'Énergie et du Pétrole.

La même source indique que le ministre a par ailleurs exprimé la disponibilité de l'État du Sénégal à poursuivre un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Le but est de favoriser le développement et l'exploitation optimale des ressources hydrocarbures, dans l'intérêt exclusif des populations.

« Cette visite illustre la volonté du gouvernement de consolider la gouvernance du secteur des hydrocarbures et de veiller à une valorisation responsable et durable des ressources naturelles du Sénégal », lit-on dans le texte.