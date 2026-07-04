Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a été reçu, ce vendredi 3 juillet 2026 à Praia, par le président de la République du Cabo Verde José Maria Neves. Cette audience s'est tenue dans le cadre de la mission d'introduction auprès des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao, de la candidature du Général d'Armée aérienne (2S) Birame Diop.

Dans le cadre de la mission d'introduction, auprès des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao, de la candidature du Général d'Armée aérienne (2S) Birame Diop, ancien ministre des Forces armées du Sénégal, au poste de président de la Commission de la Cedeao pour le mandat 2026-2030, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a été reçu, ce vendredi 3 juillet 2026 à Praia, par le président de la République du Cabo Verde José Maria Neves.

« Au-delà des enjeux liés à cette candidature, les échanges ont porté sur l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et le Cabo Verde, ainsi que sur la convergence de vues des deux pays concernant les principales questions de l'agenda international, notamment dans le cadre de la Cedeao », informe une note du ministère publiée samedi.

Après s'être particulièrement réjoui de ce que la présidence de la Commission revienne au Sénégal, poursuit le texte, tout en saluant les qualités et l'expérience du candidat, le président Neves a assuré de son plein soutien à cette candidature en perspective du prochain Sommet de la Cedeao et de l'exercice du mandat à venir.

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