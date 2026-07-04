La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) au titre de l'année 2026, présidée par Aboubakar Nacanabo, ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, s'est achevée ce vendredi 03 juillet 2026 à Ouagadougou sur l'adoption de plusieurs décisions stratégiques pour l'Union.

Au terme de plusieurs heures de travaux, le Conseil a examiné l'ensemble des dossiers inscrits à l'ordre du jour et adopté une série de décisions destinées à renforcer la stabilité macroéconomique, le système financier régional, la santé animale ainsi que le processus d'intégration communautaire.

Dans son allocution de clôture, le président du Conseil des ministres a salué une session « dense », « exigeante » mais surtout « utile », marquée par des échanges francs et constructifs ayant permis d'aboutir à des décisions répondant aux principaux défis auxquels fait face l'Union.

Selon lui, le Conseil des ministres demeure le lieu où se construit, « décision après décision », l'avenir de l'espace communautaire. Il a ainsi remercié les membres du Conseil pour la qualité de leurs contributions et leur sens des responsabilités tout au long des délibérations.

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Face à un contexte international caractérisé par l'incertitude, la volatilité économique et la multiplication des chocs, Aboubakar Nacanabo a insisté sur la nécessité pour les États membres de renforcer leur coopération. Il a rappelé qu'aucun pays de l'Union ne peut relever seul les défis économiques, financiers, sociaux et sécuritaires actuels, plaidant pour une meilleure coordination des politiques publiques.

Parmi les principales décisions adoptées figure l'examen du rapport de surveillance multilatérale de juin 2026, à l'issue duquel le Conseil a validé les orientations de politique économique des États membres pour l'année 2027. Ces orientations visent notamment à préserver les équilibres macroéconomiques, renforcer la résilience des économies de l'Union et favoriser une croissance plus soutenue, plus souveraine et davantage orientée vers l'amélioration des conditions de vie des populations.

Un nouveau dispositif pour les médicaments vétérinaires

Le Conseil a également adopté un règlement instituant les procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché et de surveillance des médicaments vétérinaires.

Le texte prévoit en outre la création d'un Comité régional du médicament vétérinaire chargé d'assurer une meilleure coordination au niveau communautaire. Cette réforme vise à protéger le cheptel, sécuriser les filières d'élevage, préserver la santé publique et renforcer la confiance dans le marché régional.

Le marché financier régional renforcé

La session a également été marquée par plusieurs décisions concernant le secteur financier.

Le Conseil a approuvé le budget 2026 de l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA et procédé au renouvellement de mandats ainsi qu'à la nomination de nouveaux membres de son Collège.

Pour Aboubakar Nacanabo, ces mesures doivent contribuer à bâtir un marché financier régional plus profond, plus dynamique et davantage orienté vers le financement des priorités de développement des États membres.

Les membres du Conseil ont par ailleurs validé plusieurs décisions relatives aux interventions de la Banque ouest-africaine de développement, notamment en lien avec la Société financière internationale, PROPARCO et Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Ces partenariats doivent permettre de renforcer les capacités de mobilisation de ressources de la banque de développement de l'Union afin de financer plus efficacement la transformation structurelle des économies ouest-africaines.

Autre décision majeure de cette session est l'opérationnalisation du Fonds de stabilité financière de l'Union monétaire ouest-africaine. Selon le président du Conseil, ce nouvel instrument permettra d'améliorer la prévention des risques financiers, de renforcer la capacité de gestion des crises et de préserver durablement la stabilité du système monétaire et financier régional.

L'appel à une mise en oeuvre rapide des décisions

En clôturant les travaux, Aboubakar Nacanabo a insisté sur la nécessité de traduire rapidement les décisions adoptées en résultats concrets.

« Adopter des textes est nécessaire, mais les appliquer est décisif », a-t-il déclaré, estimant que le succès de cette session ne se mesurera pas au nombre de règlements ou de décisions adoptés, mais à leur impact réel sur les économies de l'Union et sur les conditions de vie des populations.

Il a appelé les États membres à faire de la célérité dans la mise en oeuvre, du suivi rigoureux et de la redevabilité des exigences communes afin de renforcer davantage l'intégration régionale.

Concluant son intervention, le président du Conseil a réaffirmé sa conviction que l'UEMOA doit devenir une véritable puissance économique régionale capable non seulement de résister aux crises, mais également de préparer l'avenir et de maîtriser son propre destin. Il a invité les États membres à poursuivre leurs efforts dans un esprit de solidarité, de détermination et d'action commune pour accélérer la transformation économique de l'espace communautaire.