Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 12 milliards de FCFA de transactions enregistré ce vendredi 3 juillet 2026

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 juillet 2026, de fortes transactions de plus de 12 milliards de FCFA ont été enregistrées au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) contrairement aux séances précédentes.

Ces transactions se sont élevées à 12,497 milliards de FCFA contre 2,216 milliards de FCFA la veille. A l'origine de cette situation, il y a une valeur transigée de 10,886 milliards de FCFA au niveau du compartiment des obligations. Le marché a, en particulier enregistré des transactions portant sur 530 000 obligations Etat du Sénégal 6,60% 2025-2030 pour une valeur de 5 300 000 000 FCFA et 470 000 obligations Etat du Sénégal 6,75% 2025-2032 pour une valeur de 4 700 000 000FCFA, soit une valeur totale de 10 milliards de FCFA.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 32,487 milliards, à 17 709,266 milliards de FCFA contre 17 741,753 milliards de FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une hausse de 3,129 milliards, en passant de 13 143,810 milliards FCFA la veille à 13 146,939 milliards FCFA ce vendredi 3 juillet 2026.

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A l'exception de l'indice BRVM 30 resté stationnaire à 216,15 points, tous les autres indices sont en repli. L'indice BRVM Composite régresse ainsi de 0,18% à 459,70 points contre 460,55 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il connait une baisse de 0,40% à 176,37 points contre 177,07 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a cédé 0,20% à 333,69 points contre 334,37 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), il a enregistré une variation négative de 0,07% à 182,45 points contre 182,58 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Banque Internationale pour l'industrie et le Commerce Bénin (plus 5,37% 6 275 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 4,67% 17 270 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,14% 3 610 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 2,97% à 5 200 FCFA) et ETI Togo (plus 2,17% à 47 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 51 395 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 5,10% à 37 000 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,58% à 7 675 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 3,09% à 2 355 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,59% 3 200 FCFA).