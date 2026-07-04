Sénégal: Touba - De nouveaux forages mis en service pour renforcer l'approvisionnement en eau potable

4 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — La production et la distribution d'eau potable dans la commune de Touba Mosquée seront renforcées grâce à la mise en service, vendredi, de nouveaux forages, a indiqué le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en procédant à la réception de ces ouvrages.

"Je suis à Touba pour procéder à l'inauguration d'importants ouvrages hydrauliques. Nous avons réalisé quatre nouveaux forages ici, dans la ville sainte, pour renforcer le dispositif d'accès à l'eau potable", a notamment souligné Cheikh Tidiane Dièye.

Ces ouvrages, implantés dans les localités de Ndindy, Guédé et Darou Khoudoss, affichent des capacités respectives de 200 m³/h, 240 m³/h et 250 m³/h et devraient permettre d'améliorer immédiatement l'accès à l'eau potable de plus de 637.000 habitants, peut-on lire dans un document de l'Office des forages ruraux (OFOR).

"Tous ces forages cumulés desservent aujourd'hui près de 300.000 personnes et permettront d'atteindre environ 630.000 bénéficiaires à l'horizon 2050", a fait savoir Cheikh Tidiane Dièye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre l'Hydraulique et de l'Assainissement a aussi annoncé la construction prochaine d'un important château d'eau à Darou Khoudoss allant dans le sens de renforcer les capacités de stockage et de distribution de l'eau.

Il a également évoqué l'inauguration prochaine d'un nouveau forage à Darou Tanzil pour améliorer le maillage du réseau hydraulique de Touba.

Cheikh Tidiane Dièye s'est aussi attardé sur le démarrage, prévu d'ici à la fin de l'année, des travaux des autoroutes de l'eau, consistant à transférer l'eau à partir du lac de Guiers.

Ce projet prévoit la réalisation de 101 forages, 96 châteaux d'eau, cinq unités de traitement d'eau de surface, 1.450 kilomètres de réseaux de distribution, 18.200 branchements particuliers et 300 bornes-fontaines sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la région de Dakar, a-t-il rappelé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.