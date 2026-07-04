Sénégal: Touba - De nouveaux forages mis en service pour renforcer l'approvisionnement en eau potable

Touba — La production et la distribution d'eau potable dans la commune de Touba Mosquée seront renforcées grâce à la mise en service, vendredi, de nouveaux forages, a indiqué le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en procédant à la réception de ces ouvrages.

"Je suis à Touba pour procéder à l'inauguration d'importants ouvrages hydrauliques. Nous avons réalisé quatre nouveaux forages ici, dans la ville sainte, pour renforcer le dispositif d'accès à l'eau potable", a notamment souligné Cheikh Tidiane Dièye.

Ces ouvrages, implantés dans les localités de Ndindy, Guédé et Darou Khoudoss, affichent des capacités respectives de 200 m³/h, 240 m³/h et 250 m³/h et devraient permettre d'améliorer immédiatement l'accès à l'eau potable de plus de 637.000 habitants, peut-on lire dans un document de l'Office des forages ruraux (OFOR).

"Tous ces forages cumulés desservent aujourd'hui près de 300.000 personnes et permettront d'atteindre environ 630.000 bénéficiaires à l'horizon 2050", a fait savoir Cheikh Tidiane Dièye.

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Le ministre l'Hydraulique et de l'Assainissement a aussi annoncé la construction prochaine d'un important château d'eau à Darou Khoudoss allant dans le sens de renforcer les capacités de stockage et de distribution de l'eau.

Il a également évoqué l'inauguration prochaine d'un nouveau forage à Darou Tanzil pour améliorer le maillage du réseau hydraulique de Touba.

Cheikh Tidiane Dièye s'est aussi attardé sur le démarrage, prévu d'ici à la fin de l'année, des travaux des autoroutes de l'eau, consistant à transférer l'eau à partir du lac de Guiers.

Ce projet prévoit la réalisation de 101 forages, 96 châteaux d'eau, cinq unités de traitement d'eau de surface, 1.450 kilomètres de réseaux de distribution, 18.200 branchements particuliers et 300 bornes-fontaines sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la région de Dakar, a-t-il rappelé.