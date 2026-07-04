Sénégal: Fatick - Un responsable du patrimoine plaide pour un meilleur aménagement des sites touristiques

Le chef de la division des sites et monuments historiques à la Direction du patrimoine culturel a mis en avant, vendredi, les importantes potentialités touristiques du Delta du Saloum, plaidant pour l'aménagement et la valorisation de ses sites afin d'en améliorer l'accessibilité.

"Le Delta du saloum disposent de belles structures d'accueil mais, il reste comment faire pour leur aménagement afin qu'elles soient accessible pour donner une visibilité nationale et internationale", a notamment relevé Seydou Nourou Kane.

Il s'exprimait à l'ouverture du Festival Niuming Badya dont le thème portait sur " Les quinze années de l'inscription du Delta du Saloum sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : bilan, acquis et perspectives pour un développement territorial durable".

Des plateaux artistiques avec la participation des différents groupes communautaires de Toubacouta, en plus d'un un forum scientifique sont au menu de cette activité étalée sur deux jours.

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" Il y a eu des avancées majeures sur le plan des infrastructures. Le delta n'était pas comme ça à une certaine période. Malgré l'avancée de la mer, les communautés locales ont su préserver les acquis et les composantes naturelles et culturelles", s'est réjoui le chef de la division des sites et monuments historiques à la Direction du patrimoine culturel.

Selon Seydou Nourou Kane, quinze ans après son inscription au patrimoine de l'UNESCO, la commune de Toubacouta a enregistré une évolution sur le plan économique à travers l'installation des hôtels, des auberges et restaurants, parlant d'un "ensemble de locomotive de développement locale".

Il a également salué la préservation des écosystèmes et la création de richesse autour de la transformation des produits halieutiques et forestières.