Sénégal: Médina Sabakh - Deux enfants pensionnaires d'une école coranique meurent par noyade à Djiguimar

Kaolack — Deux enfants âgés de 4 et 7 ans, pensionnaires d'une école coranique, sont morts vendredi par noyade à Djiguimar, un village de la commune de Médina Sabakh dans le département de Nioro, a appris le correspondant de l'APS dans la région de source sécuritaire

Les victimes avaient quitté leur lieu d'apprentissage du Coran pour se rendre au niveau de la digue située à la sortie du village, indique-t-on.

Alertés par les responsables de l'école coranique après l'absence constatée des deux talibés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Keur Ayib accompagnés des populations locales ont retrouvé les corps repêchés par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, renseigne la même source.