Ile Maurice: Trois décès en bordure de route sous enquête

Les forces de l'ordre sont mobilisées sur trois dossiers distincts impliquant des décès survenus en bord de route dans différentes régions de l'île. Elles enquêtent sur les circonstances de la mort de Karan Etwar , Fazal Hosany et Rolland Domun. Si les causes médicales ont été déterminées dans certains cas, plusieurs zones d'ombre persistent.

L'enquête sur la mort de Karan Etwar, 31 ans, habitant de Batimarais, se poursuit activement dans le Sud. Le trentenaire avait été retrouvé grièvement blessé dans la soirée du samedi 27 juin à Surinam, gisant, dans une mare de sang, sur la chaussée près d'une plantation de bananes. Il avait été transporté en urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté peu après.

L'autopsie réalisée par le médecin légiste Prem Chamane a conclu à un décès causé par de graves blessures à la tête, notamment une fracture du crâne.

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Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Souillac, épaulés par la Divisional Crime Intelligence Unit de la Southern Division, explorent deux principales hypothèses, une agression violente ou un délit de fuite. Cette dernière piste prend de l'ampleur après la découverte d'une dose de drogue synthétique sur la victime et les témoignages de deux personnes affirmant l'avoir vu peu avant le drame, accroupi au bord de la route, dans un état second.

Les policiers examinent également la possibilité d'un vol ayant mal tourné, Karan Etwar s'étant rendu à African Town à Riambel, peu avant sa disparition. Aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade.

Les images de vidéosurveillance de la région sont en cours d'analyse afin de retracer ses derniers déplacements et identifier d'éventuels véhicules impliqués.

À deux pas de chez lui

À Rose-Hill, la police tente de faire la lumière sur la mort de Fazal Hosany, 57 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé à quelques mètres de son domicile. Il avait été découvert allongé sur la chaussée, à proximité de sa moto. Les premières constatations laissaient penser à un possible accident de la route.

Le rapport d'autopsie a attribué le décès de Fazal Hosany à de multiples blessures. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer s'il s'agit d'un accident de la circulation ou de l'intervention d'un tiers.

Là encore, les caméras de surveillance du secteur sont en cours d'exploitation afin de reconstituer les derniers moments de la victime et éclaircir les circonstances du drame.

Le troisième cas concerne Rolland Domun, 42 ans, plaisancier domicilié à Camp Carol, Grand-Baie. Ce dernier avait été retrouvé, inconscient, le 1er juillet, en bordure de la route Swami Dayanand, à proximité d'un véhicule garé. Sa tête reposait sur un bloc de béton et il présentait des blessures, notamment des saignements à la bouche et au pied.

Transporté d'urgence à l'hôpital SSRN, son décès avait été constaté peu après son admission. L'autopsie pratiquée le 2 juillet à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo par le Dr Chamane, a conclu à une «acute left ventricular failure». Sa dépouille a été remise à ses proches. Malgré cette conclusion médicale, la police de Grand Baie poursuit ses vérifications afin de comprendre les circonstances exactes ayant conduit à sa découverte en bordure de route.

Dans ces trois affaires, les enquêteurs tentent de reconstituer les dernières heures des victimes et de déterminer si des facteurs externes ont contribué à leurs décès. Les images des caméras de surveillance et les auditions des témoins restent au coeur des démarches policières.