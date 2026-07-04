Ile Maurice: L'équipe dirigeante d'Orange Middle East & Africa en visite à Mauritius Telecom

Mauritius Telecom a accueilli la délégation dirigeante d'Orange Middle East & Africa (OMEA), conduite par son directeur général, Yasser Shaker, dans le cadre d'une visite officielle à Maurice.

Cette visite a permis de réaffirmer le partenariat de longue date entre Orange et Mauritius Telecom, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération pour accompagner les ambitions de Maurice en matière de transformation numérique.

La délégation d'Orange MEA a été reçue par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi que par le ministre des Technologies de l'information, de la Communication et de l'Innovation, Avinash Ramtohul, et le ministre délégué aux Finances, Dhaneshwar Damry.

Les échanges ont porté sur plusieurs priorités stratégiques pour Maurice, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le renforcement de la connectivité, le développement des services numériques et les opportunités de coopération entre Maurice et le continent africain.

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La délégation a également tenu une séance de travail avec l'équipe dirigeante de Mauritius Telecom afin d'examiner les moyens de renforcer le partenariat au service de l'innovation, d'une croissance durable et de la création de valeur à long terme.

Actionnaire stratégique de Mauritius Telecom, Orange demeure un partenaire clé dans la prochaine phase de développement de l'opérateur.

Les deux partenaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre cette collaboration afin de contribuer à une île Maurice plus connectée, plus sûre et pleinement engagée dans sa transformation numérique.