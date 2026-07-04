Ile Maurice: Période d'essai polémique à la MBC - La direction conteste le nombre de personnes concernées

La direction de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a apporté des précisions à la suite des révélations concernant la situation d'employés toujours en attente de leur confirmation. Dans un courriel adressé au Premier ministre, Navin Ramgoolam, avec copie à plusieurs ministres, au leader de l'opposition et au conseil d'administration de la MBC, plus de 125 employés affirmaient être maintenus en période d'essai depuis deux à six ans, alors qu'ils auraient complété toutes les formalités requises, notamment les évaluations de performance et les examens médicaux.

Ces employés sollicitaient une intervention urgente, estimant que cette situation va à l'encontre des principes de bonne gouvernance, de l'équité administrative et du droit du travail.

Interrogée notamment sur les raisons expliquant l'absence de confirmation de ces employés, le recrutement de nouveaux contractuels malgré l'attente des titulaires de postes permanents, ainsi que sur la mise en oeuvre des recommandations du rapport d'audit des ressources humaines, la direction a répondu par voie de communiqué.

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La MBC affirme être engagée depuis plusieurs mois dans un vaste programme de modernisation destiné à adapter l'institution aux évolutions du paysage audiovisuel. Selon la direction, cette démarche vise à améliorer la qualité de l'audiovisuel public, renforcer les capacités numériques de la station et adapter son organisation aux nouveaux défis du secteur.

Dans cette optique, un audit des ressources humaines, lancé à la fin de l'année dernière, vient d'être finalisé. Selon la direction, cet exercice avait pour objectif d'évaluer les besoins de l'institution, les compétences disponibles ainsi que les différentes situations individuelles afin de proposer des recommandations «objectives et durables».

La MBC précise que cette réorganisation vise notamment à mieux aligner les effectifs entre les fonctions directement liées à la production et à la diffusion des contenus audiovisuels et les fonctions de soutien.

37 collaborateurs en attente

Concernant la question des confirmations, la direction affirme que 37 collaborateurs sont actuellement en période d'essai. Elle précise également que les situations les plus anciennes remontent au début de l'année 2024, contredisant ainsi les allégations selon lesquelles certains employés attendraient leur confirmation depuis six ans.

Selon la direction, l'examen de ces dossiers constitue l'une des premières priorités dans la mise en oeuvre des recommandations issues de l'audit des ressources humaines. «Chaque situation est examinée individuellement dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de l'audit et fera l'objet d'un dialogue afin d'aboutir à une décision claire, juste et conforme aux procédures applicables», indique la direction.

Elle ajoute que les échanges avec les employés concernés ont déjà débuté et se poursuivront au cours des prochaines semaines, chaque dossier devant être traité individuellement dans le respect des procédures.

À travers cette démarche, la direction affirme vouloir poursuivre la transformation de la MBC afin d'en faire «un média audiovisuel de service public moderne, performant et pleinement préparé aux défis des années à venir».