Congo-Kinshasa: Une maladie inconnue sévit à Lubero - Neuf décès en deux semaines

4 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une maladie dont l'origine reste inconnue suscite l'inquiétude dans le secteur des Bapere, territoire de Lubero (Nord-Kivu). Selon la société civile locale, au moins neuf personnes sont décédées en deux semaines à Mangumo, un carré minier situé à environ 250 kilomètres de Butembo. Les victimes présentent notamment une diarrhée avant leur décès.

« On parle de neuf décès jusqu'à présent, et on signale également d'autres malades qui sont agonisants. Ils présentent une diarrhée, et c'est ce qui conduit, bien sûr, à leur mort », rapporte le président de la société civile de Lubero, Samuel Kagheni.

Les victimes recourent à des traitements traditionnels sans diagnostic clair, déplore-t-il, avant de poursuivre :

« Surtout que ce village se trouve à une distance de quatre à cinq jours de marche. Il y a une population qui est en train de quitter la zone pour se réfugier soit à Manguredjipa, soit à Ndjiapanda, soit encore vers Lubero. »

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Samuel Kagheni appelle par ailleurs les autorités sanitaires à mener des investigations afin d'identifier cette maladie et d'éviter une éventuelle propagation.

Selon des sources de la zone de santé de Manguredjipa, une équipe d'investigation est déjà arrivée à Mangumo pour effectuer des prélèvements. Une autre équipe, chargée de la prise en charge des malades, est également en route, précisent les mêmes sources.

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