Congo-Kinshasa: Meurtre de 6 membres de famille d'un notable de Rutshuru - Les FARDC et l'AFC/M23 se renvoient la responsabilité

Le meurtre de six membres d'une même famille dans l'agglomération de Kabizo, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, suscite de vives réactions. L'épouse du notable local Rugamba et ses cinq enfants - un garçon et quatre filles - ont été tués lors de l'attaque de leur domicile par des hommes armés, dans la nuit de jeudi à vendredi 3 juillet. L'armée congolaise et le mouvement rebelle AFC/M23, qui contrôle la zone, s'accusent mutuellement d'être responsables de cette tuerie.

Selon des sources locales, l'incident est survenu vers 21h30, le jeudi 2 juillet, dans la localité de Butare. Sur son compte X, l'AFC/M23 attribue l'attaque aux rebelles FDLR qu'il accuse d'agir en collaboration avec les FARDC.

Cette version a été rejetée par le porte-parole de la 34e région militaire, major Dieudonné Kasereka. Ce dernier dénonce une campagne de désinformation visant, selon lui, à dissimuler les exactions « commises par les éléments du RDF/AFC-M23 »:

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"C'est une campagne qui vise à désorienter l'opinion. Vous rappellerez que le 12 juin de cette année, ils ont encore tué neuf personnes au village Rusamambu et Kanoune, dans le territoire de Walikale. Et la localité de Kabizo se trouve dans la zone sous contrôle de l'AFC-M23. Mais ils accusent l'armée d'avoir collaboré avec les FDLR pour tuer les six membres d'une même famille".

Par ailleurs, des sources civiles indiquent que plusieurs responsables administratifs installés dans les entités coutumières sous occupation de l'AFC/M23 sont régulièrement visés par des attaques armées. Le cas de Kabizo s'inscrirait dans une série d'incidents similaires observés depuis quelques semaines dans la région.