Cote d'Ivoire: Journées de l'orientation du bachelier 2026 - Les sciences et les technologies à l'honneur pour un développement durable du pays

Du 16 au 18 juillet 2026 se tiendront les Journées de l'orientation du bachelier (Job) 2026 à Abidjan. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), ce rendez-vous national est dédié à l'accompagnement des nouveaux bacheliers dans leur choix d'orientation vers l'enseignement supérieur.

Autour du thème « Orientation dans les sciences et les technologies : un levier stratégique pour le développement national », l'événement entend sensibiliser les nouveaux bacheliers à l'importance des filières scientifiques et technologiques dans la transformation économique, l'innovation, la compétitivité et le développement durable de la Côte d'Ivoire.

L'objectif est de promouvoir des choix d'orientation en adéquation avec les priorités nationales et les besoins du marché de l'emploi.

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Placée sous la présidence du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette 9e édition proposera plusieurs activités qui se dérouleront dans trois grandes universités du pays : d'abord à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody du 16 au 18 juillet, puis au campus I de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké les 16 et 17 juillet. Pour ce qui est de l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, l'événement se deroulera le 18 juillet 2026.

Les futurs étudiants devront se rendre sur ces différents sites afin de découvrir les offres de formation des établissements d'enseignement supérieur publics et privés, d'échanger avec les universités, les grandes écoles et les structures partenaires, de bénéficier de conseils d'experts et d'obtenir toutes les informations utiles à la construction d'un parcours académique en adéquation avec leurs aspirations et les besoins du pays.

Ces journées leur permettront ainsi de faire les meilleurs choix.