Cote d'Ivoire: Concours médiatique sur la tuberculose - Sabine Kouakou de Fraternité Matin, lauréate du prix de la presse écrite

Le professionnalisme de Fraternité Matin a une nouvelle fois été récompensé.

L'Ong Alliance Côte d'Ivoire a récompensé, le vendredi 3 juillet 2026, les lauréats du concours national des productions médiatiques sur la tuberculose et la promotion des droits humains.

Parmi les 38 productions reçues par le jury pour cette première édition, se sont distingués, dans la catégorie presse écrite, Sabine Kouakou de Fraternité Matin ; dans la catégorie presse en ligne, Florence Kousso Edie de anayamedia.com ; et dans la catégorie télévision, Aboubacar Salam Boiké Diomandé de TV Albane.

Quant à Dadi Serikpa Ella, journaliste à Radio Gbêkê, elle a été désignée lauréate de la catégorie radio et a également remporté le Super Prix de cette édition, assorti d'une somme de 1 000 000 Fcfa. Les autres lauréats sont repartis chacun avec un chèque de 500 000 Fcfa.

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Au total, les 15 productions jugées recevables par le jury, parmi lesquelles figurent les lauréats, ont reçu un diplôme de participation en reconnaissance de la qualité des productions réalisées et de leur engagement en faveur de la sensibilisation à la tuberculose et de la promotion des droits humains.

Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Kouakou Jacquemin, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnlt), a salué cette initiative de l'Ong Alliance Côte d'Ivoire.

Selon lui, les productions récompensées démontrent que les médias ne sont pas de simples relais d'information, mais de véritables acteurs de santé publique, capables de sensibiliser, d'éduquer, de combattre la stigmatisation et de promouvoir le dépistage précoce ainsi que l'observance du traitement.

Selon le coordonnateur du Pnlt, malgré les progrès enregistrés ces dernières années dans la lutte contre la tuberculose, cette maladie demeure une menace pour la santé publique qui exige une mobilisation continue.

C'est pourquoi il a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils poursuivent le renforcement de leur appui technique et financier, en vue de consolider les acquis et d'accélérer la riposte vers l'élimination de la tuberculose.

Pour sa part, Sylvestre Kossi Bédou, président du conseil d'administration d'Alliance Côte d'Ivoire, a affirmé que son organisation s'est positionnée comme un acteur communautaire de premier plan dans la lutte contre la tuberculose.

À l'en croire, sur les 20 587 cas de tuberculose dépistés au niveau national, toutes formes confondues, la contribution communautaire apportée par l'Ong Alliance Côte d'Ivoire représente 42 % des cas détectés.

Il a ajouté qu'au-delà de la compétition, ce prix vise à susciter un engagement accru des professionnels des médias en faveur de la santé publique, notamment dans la réponse communautaire à la lutte contre la tuberculose.

« Nous sommes venus célébrer l'excellence au service du bien-être de nos communautés », a-t-il déclaré. Selon lui, les acteurs des médias ont le pouvoir de changer les comportements, de briser les préjugés et de sauver des vies.

Il a également souligné que cette initiative de l'Ong s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement du gouvernement ivoirien dans ses efforts de lutte contre la tuberculose.