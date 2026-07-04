L'amphithéâtre de l'École doctorale Sociétés, communication, arts, lettres et langues (Scall) de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Bingerville a accueilli, le jeudi 2 juillet 2026, la soutenance de thèse de doctorat de Khady Bakayoko intitulée : « Santé et genre : accessibilité des messages de santé aux personnes en situation de handicap sensoriel dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire ».

Rattachée à l'équipe d'accueil « Communication, politique et sociétés (Cps) », la doctorante a défendu une recherche située au croisement des gender studies, de la communication pour le développement et de la santé.

Partant du constat que les personnes en situation de handicap sensoriel constituent un groupe social spécifique, vulnérable et marginalisé, Khady Bakayoko a montré comment la Covid-19 a mis à nu des inégalités structurelles.

Son étude, menée dans quatre régions (Abidjan, Gbêkê, Gontougo et Haut-Sassandra), combine des enquêtes de terrain et une analyse de contenus médiatiques. Il ressort de ses travaux qu'au début de la pandémie, l'accessibilité à l'information sanitaire était « quasi inexistante » pour les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

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Des médias publics pointés du doigt

Selon les résultats présentés, les médias publics d'information en général et le groupe Rti (Radiodiffusion télévision ivoirienne) en particulier ont diffusé des contenus « inadaptés aux besoins communicationnels » de ce public. Trois manquements majeurs ont été relevés : l'absence quasi systématique de sous-titres, d'interprétation en langue des signes ivoirienne et d'audiodescription. Il en est de même pour le numérique.

Le site internet officiel du gouvernement dédié à la Covid-19 n'a pas été conçu selon les critères Wcag 2.0, à savoir : perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Il en résulte une « inaccessibilité » et une « incompréhension » des consignes sanitaires pour des milliers d'Ivoiriens.

Khady Bakayoko propose donc une stratégie articulée autour de deux volets, dont un plaidoyer institutionnel visant à obtenir, auprès des décideurs, trois leviers concrets : la formation des journalistes et des techniciens des médias, le financement du sous-titrage et des interprètes en langue des signes, ainsi que l'adoption de lois rendant obligatoires les techniques d'accessibilité dans les médias publics.

Le plaidoyer prévoit également la création d'une Web Tv dédiée aux enjeux de santé publique. L'autre volet proposé par la doctorante consiste en la création d'un guide pratique destiné aux rédactions et aux communicants, fixant des normes ainsi que des étapes claires pour produire des contenus de santé publique réellement inclusifs.

La nouvelle docteure a souligné que « l'enjeu est l'équité ». Elle a ajouté : « Il s'agit d'assurer un accès égal à l'information de santé publique et d'influencer le changement de comportement des médias et des décideurs en faveur d'une meilleure gestion sanitaire à l'échelle nationale. »

Pour sa part, le jury a salué la rigueur scientifique du travail ainsi que sa portée opérationnelle pour l'inclusion en Côte d'Ivoire.