Congo-Brazzaville: Diaspora - Constant Serge Bounda initie un échange avec ses compatriotes de France

En appui du fichier de l'ambassade du Congo en France, Constant Serge Bounda, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, a convié ses compatriotes résidant dans ce pays à participer à une rencontre placée sous le signe "d'écoute mutuelle".

Lors de son adresse à l'assistance de la salle Verte de l'ambassade du Congo en France, le 1er juillet, le ministre Constant Serge Bounda a précisé que le « pays ne se construira pas sans sa diaspora », reprenant à son compte la conviction portée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, convaincu que les talents, les compétences et l'esprit d'entreprise des Congolais de l'étranger constituent un levier stratégique pour bâtir l'avenir de la nation.

C'est dans cet esprit de la mise en place de l'organisation et la capacité à créer des mécanismes de socio financement susceptibles de contribuer au développement local grâce aux projets porteurs de sens que le ministre a rencontré les membres de la diaspora congolaise et les binationaux, en vue d'avoir un échange franc et direct consacré à leur rôle dans le développement de leur pays d'origine.

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Ils ont tous répondu présent, preuve de leur attachement au pays et de leur volonté de contribuer à son développement. Que ce soient celles et ceux de la dynamique de structuration de la diaspora impulsée par Edith Itoua, William Bongho, Agnès Ounounou, Dimitri M'Foumou-Titi, Marien Fauney Ngombé, Roch Le Prince Okouele, Ben Moukacha, Théo Blaise Kounkou, Loko Massengo "Djeskin", Tatiana Niamayoua, Roseline Morelli, Deve Maboungou, Lauryathe Céphyse Bikouta, Jean-Aimé Dibakana Mouanda, Brice Arsène Mankou ou celle, plus récente, impulsée par l'ambassadeur Rodolphe Adada, le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé et Larissa Ondzie Ongogni, conseillère chargée des Congolais de l'étranger.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont Henri Ossebi, Firmin Edouard Matoko, Driss Senda, Innocente Félicité Sathoud ou les parlementaires Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale française; Farida Amrani, députée de l'Essonne; et Ferréol Gassackys, député membre de la Commission des affaires étrangères et des Congolais de l'étranger.

Elle a permis de souligner le lien profond que les Congolais de l'étranger entretiennent avec leur pays d'origine et les perspectives qu'ils y nourrissent. Elle a permis également d'aborder sans détour les préoccupations de la diaspora congolaise tout en ouvrant des perspectives concrètes en matière d'investissement, d'entrepreneuriat et de participation au développement national.

De beaux échanges et un apéritif dînatoire convivial, aux côtés de présidents d'associations, de médecins et des forces vives de la diaspora congolaise, ont conclu la rencontre.