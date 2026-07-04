Congo-Brazzaville: Industrialisation - La production de la société Induco attire déjà l'attention des élus

La délégation de la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget (Ecofin) de l'Assemblée nationale a visité, le 3 juillet, les installations de la société Industrie du Congo (Induco) et a salué la qualité de la production.

Basée à Massissia, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, Induco fait partie des entreprises bénéficiaires des conventions d'établissement offertes par le gouvernement dans les lois de finances pour leur permettre de développer leurs différentes activités. Fonctionnelle depuis 2021, l'usine emploie près de 700 personnes, dont des hommes et des femmes. Elle excelle dans la fabrication, entre autres, des matelas, des chaussures, des articles de ménage, de la tuyauterie, ses emballages, de la peinture et de détergent.

La Commission Ecofin qui a entrepris depuis environ huit mois une série de missions de contrôle des conventions d'établissement a visité les différentes unités de production d'Induco. « Aujourd'hui, nous avons jugé bon de venir sur le terrain pour constater si ce qui était prévu dans les conventions d'établissement a été respecté. Nous avons surtout constaté la diversité de produits que nous avons sur le marché et nous ne sommes pas surpris qu'ils soient effectivement issus de l'Induco. Nous nous sentons très satisfaits et très contents », s'est réjoui le deuxième vice-président de la Commission, Marien Mobondzo Endzonga.

Selon lui, ces conventions devraient aussi permettre la création d'un certain nombre d'emplois. C'est ce qui est fait à l'Induco où des centaines d'emplois sont effectivement créés. En accompagnant les entreprises privées dans le cadre des conventions d'établissement, l'Etat vise la réduction des importations de certains produits en privilégiant la production locale.

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« Nous sommes dans le cadre d'une substitution aux importations. Donc, il s'agit pour nous de voir quelles sont les nouvelles mesures que nous devons prendre en fonction des évolutions de notre industrie et comment l'Etat, le Parlement, doivent accompagner notre industrie locale. Le cas ici est la production qui est faite par Induco », a insisté le chef de la délégation.

Face aux problèmes que rencontre cette entreprise en matière d'électricité, les députés ont promis de l'accompagner dans l'installation des panneaux solaires photovoltaïques. En effet, Induco a reçu la sollicitation d'un partenaire lui proposant une solution alternative de production d'énergie par les panneaux solaires photovoltaïques. Une initiative que l'Assemblée nationale pourrait accompagner.

« Nous allons voir dans quelle mesure la loi de finances peut accompagner l'importation aujourd'hui, parce que tout ce qui concerne les panneaux photovoltaïques doit être importé. Nous allons examiner comment travailler pour que le coût de la production en énergie par panneaux photovoltaïques soit un peu au rabais, pour qu'en dehors du courant produit par E²C et des groupes électrogènes qui demandent du gasoil, qu'il y ait une autre énergie alternative », a conclu Marien Mobondzo Endzonga, soulignant la nécessité d'être au plus près des industriels pour booster le développement économique du pays.

Se félicitant de cette visite, le directeur général d'Induco, Fouad El-Sahely, a indiqué que sa société se développe depuis trois ans sur l'industrie locale.

« Nous avons besoin d'être accompagnés dans toutes les difficultés que nous rencontrons pour nous nous développer encore dans l'industrie. Si nous n'avions pas bénéficié de cette convention, nous n'aurions pas pu investir dans l'industrie. Aujourd'hui, il faut penser à développer l'industrie au Congo, il faut se préparer à l'arrivée de la Zone de libre-échange continentale africaine. Le Congo peut devenir un pays industriel, exportateur au lieu de demeurer un importateur. Ici, chaque année, nous sommes en train de développer un nouveau produit », a-t-il informé.