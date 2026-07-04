Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La SNPC appelée à plus de compétitivité

Le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, s'est adressé, le 3 juillet à Brazzaville, au personnel de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) pour lui présenter sa vision de gouvernance. A cet effet, il a exhorté les cadres et agents à faire de l'opérateur historique pétrolier une société stratégique, forte, plus performante et compétitive.

Face aux cadres, agents et dirigeants de la SNPC conduits par leur directeur général, Maixent Raoul Ominga, Stev Simplice Onanga a déroulé sa vision sur cette société qu'il estime être particulièrement stratégique dans le développement du Congo. Cadre maison, ses ambitions consistent à porter la SNPC aux standards internationaux afin de faire d'elle une société plus forte, plus performante et plus compétitive, capable de garantir la souveraineté énergétique et de booster le développement économique du pays.

« Pour notre société nationale, je souhaite une SNPC forte et moderne, compétitive et stratégiquement ambitieuse, capable de défendre les intérêts du Congo, de négocier d'égale à égale avec les majors, d'investir avec efficience et de créer davantage de la valeur nationale. Je souhaite que la SNPC devienne une référence en matière de contenu local et une véritable école de l'excellence pétrolière au Congo », a souligné Stev Simplice Onanga.

Parlant du contenu local, le ministre des Hydrocarbures a fait savoir au personnel de la SNPC que ce volet constitue un levier majeur de création de la valeur, de compétitivité et de souveraineté économique au service du développement. Et en tant que société nationale, a-t-il indiqué, la SNPC doit être un acteur clé, le moteur, le référent et un exemple dans le domaine.

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Dans le secteur de l'amont pétrolier, le défi du ministre consiste à renforcer la position du Congo face aux grands enjeux de gouvernance et de pilotage des projets pétroliers et gaziers. Dans l'aval pétrolier, cependant, Stev Simplice Onanga va anticiper les stratégies afin de mieux répondre aux problématiques de production et d'approvisionnement du marché local en produits pétroliers et en gaz domestique.

« En effet, toute rupture de la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers impacte le quotidien des citoyens et prouve que des efforts sont encore nécessaires pour améliorer ce sous-secteur. C'est dans cet esprit que cette année, le ministère des Hydrocarbures et la SNPC iront ensemble à la conférence Afrique Energy Week qui se tiendra du 12 au 16 octobre prochain à Cap Town, en Afrique du Sud », a indiqué le ministre.

Booster la transition énergétique

Dans sa vision, le ministre mise aussi sur la transition énergétique. A ce titre, la SNPC devrait jouer un rôle majeur dans le développement du gaz et sa valorisation locale à travers la production de l'électricité et l'accompagnement des projets industriels. Pour relever ces nombreux défis, Stev Simplice Onanga a invité la SNPC à construire une nouvelle relation claire, saine, exigeante et constructive avec le ministère des Hydrocarbures qui doit fixer les orientations, réguler et contrôler l'ensemble du processus. La SNPC, pour sa part, doit investir, produire, créer de la valeur et porter l'ambition nationale.

Pour conclure, le ministre des Hydrocarbures a appelé l'ensemble du personnel de la SNPC à plus de responsabilité et d'engagement au travail afin de bien atteindre les objectifs poursuivis.